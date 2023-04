Szczeciński magistrat przypomina: więcej czasu na zgłoszenie szamba

Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Fot. Archiwum

Do końca kwietnia właściciele nieruchomości posiadających bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą zgłaszać je w Urzędzie Miasta.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.2519 t.j.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Dlatego szczeciński magistrat zwraca się z prośbą o wypełnienie specjalnego formularza. Jest on dostępny na stronie Urzędu Miasta: https://bip.um.szczecin.pl

Do wypełnionego zgłoszenia należy dołączyć kopię umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kopię dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (w przypadku zbiorników bezodpływowych dotyczy wykonania czterech ostatnich usług, w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy ostatniej usługi).

Wypełniony formularz można dostarczyć: pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin; osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej (poniedziałek w godzinach 7.30-18.00, wtorek – piątek w godzinach 7.30-15.30) lub do Filii Urzędu Miasta Szczecin na prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40 (poniedziałek – piątek w godzinach 7.30-15.30); za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: boi@um.szczecin.pl; za pośrednictwem platformy ePUAP; lub wrzucając do urny (w zaklejonej kopercie) znajdującej się w budynku przy pl. Armii Krajowej 1, w prawym skrzydle na parterze po prawej stronie drzwi wejściowych (brak możliwości uzyskania potwierdzenia daty złożenia).

Formularz należy złożyć do dnia 30 kwietnia br.

– Przypominamy, że zgodnie z przepisami, właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, pozbywając się takich nieczystości z jej terenu, są zobowiązani do korzystania z usług firm, posiadających odpowiednie zezwolenia – przekazuje Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta UM.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Prezydenta Miasta Szczecin. Wykaz firm posiadających wymagane zezwolenie dostępny jest na stornie: http://bip.um.szczecin.pl.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1, podlega karze grzywny.

W przypadku braku zgłoszenia, Urząd Miasta będzie prowadził kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na danej nieruchomości.

