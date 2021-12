Szczecin przyciąga najlepszych deweloperów [PROMOCJA]

Czyste powietrze, bliskość europejskich miast, doskonała komunikacja, a przede wszystkim dostępność niezwykłych gruntów nad wodą – Szczecin to wielki potencjał dla deweloperów. W jednym z takich miejsc, tuż nad Jeziorem Dąbie zainwestowała wywodząca się z Dolnego Ślaska firma deweloperska PCG S.A., budująca u nas unikalną Victoria Apartments.



Coraz więcej inwestorów wybiera nasze miasto na miejsce swojej działalności. Powodów może być wiele – choćby świetnie rozwijająca się lokalna gospodarka, czy też coraz lepsze połączenia z resztą kraju i dostępność wykwalifikowanych pracowników. Szczecin to jeden z najbardziej europejskich miast w Polsce, mieszkańcom łatwiej i szybciej odwiedzić Berlin czy Kopenhagę, niż Warszawę. Świetnie się tu także żyje i pracuje. Zimą oddychamy czystym powietrzem, a wszystkich zachwyca bliskość dzikiej natury, mnogość terenów zielonych, unikane rozlewiska i niespotykana architektura.

Wyjątkowe miejsca pod inwestycję

Szczecin od kilku lat bez wątpienia zwraca swój wzrok na wodę i ten trend jest bardzo widoczny. Gdzie jest centrum miasta? Latem bezapelacyjnie nad Odrą. Te tereny, kiedyś całkowicie zapomniane, dziś świętują swój wielki powrót. Łasztownia, bulwary, Wyspa Grodzka, jezioro Dąbie - tłumy spacerujących czy bawiących się mieszkańców mówią same za siebie. To właśnie nad wodą organizowane są najważniejsze, strategiczne imprezy, choćby The Tall Ships’ Races. Ten trend powrotu życia miejskiego nad rzekę czy jezioro to w innych dużych, polskich miastach temat stosunkowo dawny. W wielu z nich trudno o grunty nad wodą – zostały już dawno sprzedane i zagospodarowane.

- Bezustannie rozglądamy się za ciekawymi terenami pod inwestycję, więc znamy ten rynek bardzo dobrze. Bierzemy pod lupę wiele polskich metropolii, szczególnie koncentrując się na zachodniej Polsce - tłumaczy Piotr Baran, prezes spółki PCG, która w Szczecinie inwestuje od trzech lat. – Szczecin takimi terenami nadal dysponuje, co więcej, są to miejsca naprawdę wyjątkowe. Mogę śmiało przyznać, że miasto oczarowało nas od pierwszego wejrzenia i zaintrygowało tym, że tak wiele tu jeszcze można zdziałać.

Dziesięć metrów od jeziora

Z tego oczarowania Szczecinem powstała właśnie unikalna inwestycja Victoria Apartments. Zlokalizowana na Prawobrzeżu, tuż przy Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Odry i bezpośrednio nad jeziorem Dąbie, cieszy się popularnością wśród wszystkich tych, którzy cenią spokój i sąsiedztwo dzikiej przyrody. Samo jezioro Dąbie, jedno z najpiękniejszych akwenów wodnych w Polsce, jest częścią projektu Natura 2000, a Park Krajobrazowy to naturalne siedlisko wyjątkowej fauny i flory, w tym orłów bielików i żurawi. Victorią interesują się także amatorzy sportów wodnych, którzy doceniają fakt, że swoją pasję będą mogli realizować tuż przy miejscu zamieszkania, dosłownie dziesięć metrów od swojego balkonu.

- Bezpośrednie sąsiedztwo dwóch marin daje nieograniczone możliwości. Można żeglować, wędkować, pływać kajakiem – wylicza Piotr Baran. – W południowej części jeziora znajdują się przystanie jachtowe i kluby żeglarskie. Z Jeziora Dąbie można swobodnie dopłynąć łódką do centrum Szczecina albo dostać się na Morze Bałtyckie. To niesamowita możliwość, o którą trudno w jakimkolwiek innym miejscu. Warto dodać, że do zakupu każdego mieszkania dodajemy kurs sternika motorowodnego gratis.

Inwestycję Victoria Apartments tworzą 4 budynki, w każdym będą 4 piętra. Znajdą się w nich 83 apartamenty i 2 lokale handlowo–usługowe. Metraże apartamentów zaczynają się od 40,47 m² i sięgają 69,87 m². Dobrze zaprojektowane mieszkania odpowiadają różnym potrzebom – w ofercie Victorii do wyboru są funkcjonalne układy: 2–, 3–, 4–pokojowe. Duże przeszklenia w każdym z apartamentów zapewnią doskonałe nasłonecznienie przez cały rok. Co ważne, deweloper zaplanował w inwestycji rozwiązania zapewniające dużą funkcjonalność, nowoczesność i wygodę. Apartamenty zostaną wzbogacone o system smart gwarantujący m.in. bezpieczeństwo i oszczędność energii. Ponadto, atutem jest również ogrzewanie podłogowe oraz wentylacja hybrydowa.

- W Victoria Apartments natura łączy się z technologią. W naszych progach znajdą swoje miejsce ci, którzy cenią spokój, przyrodę i ciszę, jak i ci, którym zależy na najnowocześniejszych rozwiązaniach w budownictwie – przekonuje Piotr Baran.

Więcej o inwestycji znajdziesz na www.victoriaszczecin.pl