Szykują grunt pod parkingowiec

Od połowy lipca br. wnętrze szczecińskiego kwartału śródmiejskiej zabudowy między ulicami: Andrzeja Małkowskiego, ks. Bogusława X, Królowej Jadwigi i Bohaterów Getta Warszawskiego w Szczecinie zamieniło się w plac budowy. To co teraz tam się dzieje jest ledwie wstępem do zasadniczych robót przy przekształcaniu przestrzeni między kamienicami. Prace zasadnicze powinny ruszyć w styczniu i będą związane z wykopami pod mający tam stanąć dwupoziomowy parkingowiec. Inwestycja przy urządzaniu podwórzy i wznoszeniu pozostałej zaplanowanej nowej zabudowy ma zakończyć się w pierwszym kwartale 2024 roku.

Całe przedsięwzięcie na zlecenie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego realizuje spółka Prime Construction. Dokumentację projektową przygotowało DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj ze Szczecina. Według zapisów umowy zawartej 12 czerwca br., koszt zadania ma zamknąć się w kwocie 67 387 191 zł.

Od ponad czterech miesięcy teren przygotowywany jest pod nową zabudowę. Do tej pory dokończone zostały wszystkie prace rozbiórkowe. Zniknęły m.in. stare murki i śmietniki. W tym

...