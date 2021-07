Pracodawcy komentują: w tym roku łatwiej o pracę dla absolwentów

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: Z powodu pandemii w zeszłym roku młodzi ludzie z dyplomem mieli trudniejszy start na rynku pracy niż rok czy kilka lat wcześniej. W tym roku absolwenci nie powinni jednak już zmagać się z takimi problemami.

Monika Olszewska, MRM Consulting, członkini ZPPZ: Podczas pandemii pracodawcy skupili się na utrzymaniu dotychczasowego poziomu zatrudnienia, a więc na osobach już pracujących, mających doświadczenie w danej firmie oraz branży. Większość rekrutacji została bardzo mocno ograniczona do minimum, oczywiście jednak nie we wszystkich branżach (dla przykładu logistyka czy branża IT zwiększały zatrudnienie). Zatrudnienie osoby bezpośrednio po studiach, bez stażu zawodowego, dla pracodawcy wiąże się z wdrożeniem w obowiązki zawodowe czy odbyciem dodatkowych szkoleń lub zapewnieniem mentoringu doświadczonego pracownika.

Szymon Różański, Wodociągi Zachodniopomorskie, członek ZPPZ: Obecnie rynek pracy powraca do sytuacji obserwowanej przed pandemią koronawirusa. Ponownie zauważamy niedobory pracowników w poszczególnych branżach. Tegoroczni absolwenci mają więc lepszą sytuację niż ubiegłoroczni i tym samym większe szanse na znalezienie pierwszej pracy. To również lepszy moment na zmianę pracy dla osób, które z powodu pandemii podjęły zatrudnienie poniżej swoich oczekiwań.