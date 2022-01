Pracodawcy komentują: Stopa bezrobocia w grudniu na tym samym poziomie co w listopadzie

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: Jak wynika z szacunków resortu rodziny i polityki społecznej stopa bezrobocia w grudniu 2021 r. wyniosła 5,4%, a więc utrzymała się na tym samym poziomie co w listopadzie.

Aleksandra Turbaczewska, KordianT, ekspertka ZPPZ ds. rynku pracy: To rzadko spotykana sytuacja, aby stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie na przełomie listopada oraz grudnia. Jak obserwowaliśmy w poprzednich latach w tożsamym okresie wzrastała liczba osób rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy. Obecnie jest to 895 670 osób. Mimo kolejnych fal pandemii wciąż jest bardzo duże zapotrzebowanie na pracę. Pracodawcy podnoszą płace, aby zatrzymać pracowników, a także inwestują, aby przygotować nowo zatrudnione osoby do przyszłej pracy.

Szymon Różański, Wodociągi Zachodniopomorskie, członek ZPPZ: W grudniu 2021 r. najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim (3%), najwyższe zaś w województwie warmińsko mazurskim (8,6%). Sytuacja ta może wskazywać, że wciąż znajdują się obszary, których mieszkańcy mają trudności z dojechaniem do pracy. Jedną z przeszkód w podjęciu pracy są także nieadekwatne do zapotrzebowania kwalifikacje osób poszukujących pracy, ich wykształcenie czy też jego brak.