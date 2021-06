Pracodawcy komentują: Sezonowy spadek bezrobocia

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: W maju br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1%, a więc spadła o 0,2% w porównaniu do kwietnia. W powiatowych urzędach pracy było zarejestrowanych o 25 523 osób mniej niż miesiąc wcześniej.

Tomasz Bieńkowski, właściciel IQ Consulting, członek ZPPZ: Podobnie jak przed pandemią na przełomie wiosny i lata obserwujemy sezonowy spadek bezrobocia związany z większym popytem na pracę w takich branżach jak turystyka, gastronomia, hotelarstwo czy rolnictwo. W ubiegłym roku sezonowy spadek nie był zauważany z powodu licznych restrykcji i niepewności co do dalszych planów. Jeśli pogorszeniu nie ulegnie sytuacja pandemiczna to w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się dalszego spadku bezrobocia, który może potrwać nawet do późnej jesieni.

Monika Olszewska, MRM Consulting, członkini ZPPZ: Dane wskazują, że o 1,9% wzrosła liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (m.in. staże, roboty publiczne) zgłaszanych do PUP. W maju br. zgłoszono 112 178 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, a więc o ponad 25 tys. więcej niż w kwietniu. Część pracodawców wciąż ma problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Oprócz osób o wysokich kwalifikacjach na rynku brakuje pracowników średniego szczebla technicznego posiadających odpowiednie kompetencje do pracy w produkcji czy przy serwisowaniu urządzeń.