Pracodawcy komentują: Ponad połowa pracowników odbiera służbowy telefon w trakcie urlopu

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: Sytuacja pracowników w kwestii korzystania z urlopów nie uległa zmianie podczas pandemii Covid-19. Wciąż mają dużo zaległych dni, a w trakcie wypoczynku odbierają służbowe maile i telefony – wskazują wyniki badania Monitora Rynku Pracy.

Aleksandra Turbaczewska, KordianT, ekspertka ZPPZ ds. rynku pracy: Wyniki 44. edycji Monitora Rynku Pracy realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad pokazują, że 57% osób odbiera służbowy telefon, a 43% odpisuje na służbowe maile w trakcie urlopu. Wyniki nie wskazują jednak odpowiedzi na pytanie kto jest dzwoniącym czy nadawcą wiadomości. Czym innym jest sytuacja, w której to pracodawca kontaktuje się z pracownikiem, a sytuacja, w której pracownik „po koleżeńsku” odbiera telefon od współpracownika, aby mu pomóc czy udzielić informacji. Osobą kontaktującą się z pracownikiem może być także klient, który nie został w skuteczny sposób poinformowany o jego nieobecności.

Szymon Różański, Wodociągi Zachodniopomorskie, członek ZPPZ: Tematyka związana z równowagą życia zawodowego i prywatnego zyskuje na znaczeniu między innymi ze względu na działania Komisji Europejskiej, która zmierza do wydania dyrektywy o możliwości bycia „on-line”. Zagadnienia te wymagają edukowania nie tylko grupy pracodawców, ale i pracowników. Przed rozpoczęciem urlopu odpowiednie działania powinny zostać podjęte także po stronie pracowników – należą do nich choćby ustawienie automatycznej odpowiedzi na skrzynce mailowej, informacja do klientów i współpracowników o planowanym terminie nieobecności, a także wyznaczenie osoby zastępującej.