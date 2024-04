Pracodawcy komentują: Niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców

ZPPZ: Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów od 2025 roku przedsiębiorcy mają opłacać uproszczoną i obniżoną składkę zdrowotną.

Ewelina Cichocka–Kierniej, Kierownik Zespołu Organizacyjnego GBSBanku, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Biorąc pod uwagę sytuację budżetową państwa i potrzeby Narodowego Funduszu Zdrowia niższa składka zdrowotna to naprawdę dobra opcja dla przedsiębiorców. Skorzysta z niej 93% podatników, większość z nich oszczędzi na sposobie kalkulacji. Dla płacących podatek liniowy korzystnym rozwiązaniem będzie możliwość wpłacania składki w formie zaliczek. Przedsiębiorcy korzystający z tej formy rozliczenia, którzy w 2025 r. zapłacą stałą składkę, która wynosi ok. 310 zł do kwoty dochodu wynoszącego dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia skorzystają, ponieważ będą mieli możliwość wpłacania stałej stawki składki na wzór zaliczek uproszczonych w podatku dochodowym.

Wojciech Jurek, prezes zarządu Personel Partner Sp. z o.o., Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Warto dodać, że najwięcej korzyści z obniżenia składki zdrowotnej mają otrzymać podatnicy o niższych i średnich dochodach. Niższa składka zdrowotna przyniesie także korzyści dla rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - zapłacą 310 zł jeżeli ich przychody nie przekroczą 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej także zapłacą niższą składkę, wynoszącą 310 zł miesięcznie. Ministerstwo Finansów wyraźnie zapowiedziało, że przedsiębiorcy zyskają na zmianach w zakresie obliczania składki zdrowotnej, które mają być przejrzyste, sprawiedliwie i wiele prostsze.