Pracodawcy komentują: Nastąpiła poprawa nastrojów wśród konsumentów

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: GUS podaje - w lipcu br. odnotowano poprawę obecnych i przyszłych nastrojów konsumentów w stosunku do czerwca br.

Monika Kowalska, dyrektorka hotelu Vienna House by Wyndham Amber Baltic Międzyzdroje, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Spadek inflacji wyraźnie wpływa na pozytywne nastroje konsumentów. Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej w lipcu wyniósł -24,9 pkt i chociaż nadal jest to wynik ujemny (co oznacza przewagę pesymistów nad optymistami), od listopada 2021 jest to najwyższy wynik jaki osiągnął ten wskaźnik.



Dzięki spadającej inflacji znaczące zmiany zanotował także Wyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej, który jeszcze w marcu br. znajdował się na poziomie - 20 pkt., a aktualnie wynosi -10,9 pkt.

Spadająca inflacja jest zdecydowanie najsilniejszym czynnikiem wpływającym na obecne i przyszłe nastroje konsumentów.

Piotr Płażalski, prezes zarządu Mari Sp. z o.o., Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Dane GUS-u dotyczące nastrojów konsumenckich wydają się być optymistyczne, jednak po szczegółowej analizie nie są to jednak dane wyłącznie pozytywne.

Mimo spadającej inflacji Polki i Polacy nadal nie widzą przed sobą dużych możliwości oszczędzania swoich pieniędzy, ale żyją w przekonaniu, że w ciągu przyszłego roku ta sytuacja znacząco się zmieni. Zakupów dokonują bardzo ostrożnie i nie planują w najbliższym czasie dużych inwestycji. Fakt ten, ma znaczący wpływ na poziom konsumpcji oraz częściowo przemysł i sektor usług.