Powstaje terminal instalacji morskich farm wiatrowych w Świnoujściu [GALERIA, FILM]

Ma to być jeden z najnowocześniejszych terminali instalacji morskich farm wiatrowych w Europie. Fot. Dariusz Gorajski

Prace budowlane na portowym terminalu przeznaczonym dla instalacji morskich farm wiatrowych w Świnoujściu wkroczyły w swoją decydującą fazę. Zgodnie z harmonogramem mają zakończyć się na przełomie 2024 i 2025 r.

Docelowo terminal ma umożliwić instalację ponad 80 morskich turbin wiatrowych rocznie m.in. dla projektu Baltic Power, który jest wspólnym przedsięwzięciem grupy ORLEN i Northland Power. W jego ramach duża farma wiatrowa ma powstać ok. 23 km na północ od linii brzegowej na wysokości Choczewa i Łeby.

Za budowę części hydrotechnicznej terminalu instalacyjnego odpowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który wkrótce rozstrzygnie postępowanie przetargowe na dwa nowe nabrzeża. Równolegle pogłębiony zostanie także tor wodny na odcinku od obrotnicy mieleńskiej do nabrzeży nowej inwestycji.

Terminal instalacyjny w Świnoujściu ma być jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Jego oba nabrzeża będą miały po ok. 250 metrów długości. Pozwolą na wstępny montaż wież turbin wiatrowych o wysokości ponad 100 metrów i masie około 1000 ton każda. Do nabrzeży będą mogły przybijać największe dostępne obecnie specjalistyczne statki typu jack-up, przeznaczone do instalacji najnowocześniejszych turbin o mocy 15 MW i większych.

(k)

Film: Dariusz Gorajski, Piotr Sikora