Port kupił nieruchomości od MSR "Gryfia" w Świnoujściu

Majątek po remontówce w Świnoujściu kupił Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Skorzystał on w ten sposób z przysługującego mu ustawowo prawa pierwokupu nieruchomości zbywanych przez Morską Stocznię Remontową „Gryfia” S.A.

- ZMPSiŚ skorzystał z uprawnienia, przysługującego podmiotowi zarządzającemu portem morskim przy sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w granicach portów morskich i nabył od MSR „Gryfia” nieruchomości w Świnoujściu o powierzchni 21 ha - precyzuje powód transakcji Monika Woźniak-Lewandowska, specjalista ds. komunikacji i PR w Dziale Marketingu i Komunikacji ZMPSiŚ SA.

Monika Woźniak -Lewandowska przypomina, że pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu jest jednym z zadań podmiotu zarządzającego portem morskim, wymienionych w ustawie o portach i przystaniach morskich.

- Ponadto, nabycie nieruchomości, dedykowanych do działalności ZMPSiŚ w porcie morskim w Świnoujściu zostało wskazane także w aktualnie obowiązującej „Strategii rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 roku” oraz w opracowanym na podstawie tego dokumentu „Planie rozwoju Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. do roku 2030 - podkreśla M. Woźniak-Lewandowska.

ZMPSiŚ przewiduje na przełomie II/III kwartału 2022 roku organizację przetargu, "którego przedmiotem będzie udostępnienie nowo nabytych nieruchomości uczestnikom obrotu portowego".

(kl)