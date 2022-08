Po wypadku na Zalewie Szczecińskim. Trwa remont III Bramy Torowej

Trwa remont III Bramy Torowej na Zalewie Szczecińskim. Została już zdjęta konstrukcja stalowa oraz skuty fundament stawy zachodniej. Obecnie wykonawca – Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego Elbląg – wbija ściankę Larsena w celu rozbiórki i odtworzenia podwodnej części fundamentu. Przewidywany czas zakończenia prac to grudzień 2022 roku.

Prace remontowe były konieczne po wypadku, do jakiego doszło w nocy 15 maja 2021 r. Płynący wtedy ze Szczecina do Sankt Petersburga statek „New Leo” otarł się o cokół zachodniej stawy III Bramy Torowej. Jak podała w raporcie końcowym Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich, w wyniku otarcia jednostka doznała uszkodzenia kadłuba w części dziobowej. Uszkodzenie znajdowało się nad linią wody, co umożliwiło statkowi kontynuowanie podróży do Świnoujścia, gdzie pozostała do czasu naprawy. Uszkodzeniu uległa również konstrukcja stawy.

Komisja na podstawie zebranych materiałów uznała, że czynniki które miały zdecydowany wpływ na zaistnienie wypadku, to: zła organizacja pracy na mostku, brak bieżącego określania pozycji oraz brak właściwej obserwacji.

– Remont rozpoczął się pod koniec czerwca – informuje Ewa Wieczorek, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Szczecinie. – Mamy zobowiązanie armatora do pokrycia przez jego ubezpieczyciela kosztów – ok. 7 mln 284 tys. złotych.

W rejonie prac wystawiono dodatkowe oznakowanie nawigacyjne, informacja o nim jest opublikowana i podawana w ostrzeżeniach nawigacyjnych.

– III Brama Torowa powstała w latach dwudziestych XX wieku i, zgodnie z zaleceniem naszego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ma zostać odtworzona z zachowaniem pierwotnych parametrów – dodaje E. Wieczorek.

Dokumentację budowlaną staw odtworzono w 2008 roku, podczas ostatniego remontu, z inwentaryzacji podwodnej.

