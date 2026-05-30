Piotr Krakowski prezesem spółki „Polskie Promy”

Paweł Krakowski został powołany na stanowisko prezesa spółki „Polskie Promy”. Krakowski zastąpił Pawła Pluto Prądzyńskiego, który objął stanowisko w zarządzie spółki promowej POLSCA.

Piotr Krakowski jest szefem Biura Kadr Morskich Polskiej Żeglugi Morskiej i pozostanie na tym stanowisku, łącząc obie funkcje.

„Polskie Promy” to spółka celowa z większościowym udziałem Skarbu Państwa, powołana do budowy w Gdańskiej Stoczni Remontowej promów dla polskich armatorów.

Pierwsza z jednostek – m/f „Jantar Unity”, zbudowana dla operatora Unity Line z Grupy PŻM, od stycznia pływa w barwach POLSCA ze Świnoujścia do Skandynawii. Drugi prom - m/f „Bursztyn Unity” wejdzie do eksploatacji w drugiej połowie bieżącego roku. WS

