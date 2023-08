Pierwsza łódź z napędem elektryczno-wodorowym powstała w Szczecinie

„Cicha Moc” zostanie zaprezentowana podczas Żagli 2023. Fot. materiały prasowe

Pierwsza łódź rekreacyjna z napędem wodorowo-elektrycznym powstała w Szczecinie. Jednostka „Cicha Moc” zostanie zaprezentowana podczas Żagli 2023. Jej chrzest zaplanowano na sobotę (19 sierpnia).

Łódź pomieści 5-6 osób, ma nowoczesny design, a do jej produkcji wykorzystano ekologiczne kompozyty i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Co ciekawe, to pierwsza taka jednostka na świecie z napędem wodorowo-elektrycznym.

– Wspólnie z naszymi partnerami, pod patronatem prezydenta Szczecina, zrealizowaliśmy ten unikalny w skali światowej projekt – pierwszą rekreacyjną łódź motorową w klasie do 6 metrów o napędzie wodorowym – mówi Bohdan Kryk, prezes spółki CS Kompozyty. – Twórcą napędu jest szczecińska firma mPower. Cieszymy się, że szczecińska myśl technologiczna zostanie zaprezentowana w tym niezwykłym projekcie. Żywice, żelkoty i kleje wykorzystane przy tej łodzi pochodzą od naszych partnerów, którzy przygotowali najbardziej ekologiczne rozwiązania, jak to tylko jest możliwe.

Jak dodaje Marcin Hołub, prezes mPower, technologia jest porównywalna do stosowanej w elektromobilności na kołach, jak w samochodach marki Tesla, Jaguar czy Mercedes. Komponent wodorowy został dostosowany do tego projektu.

– W jednostce tego typu i tych rozmiarów nie słyszeliśmy o takim rozwiązaniu – zaznacza. – Całość będzie zasilana przez dostępne przemysłowo butle z wodorem, aby rozwiązać problem tankowania. Wodór nie jest tu hasłem marketingowym, a realnym zasobnikiem energii. To będzie mała elektrownia wodorowa, to zaawansowany technologiczny system. Nie było łatwo, ale na pewno było ciekawie.

Matką chrzestną „Cichej Mocy” będzie prezes grupy CSL, założycielka Starej Rzeźni na Łasztowni oraz honorowy ambasador Szczecina Laura Hołowacz.

– Ja jestem zakochana w wodorze, to jest miłość gospodarcza, która powoduje, że czytam, znajduję informacje o wodorze i chciałabym, by ta technologia była wykorzystywana praktycznie coraz szerzej – podkreśla Laura Hołowacz. – Docenienie wodoru to działanie ekologiczne, ale także biznesowe i ekonomiczne.

Według zapowiedzi CKE Stara Rzeźnia, chrzest „Cichej Mocy” odbędzie się w sobotę o godz. 13 na Łasztowni, w pobliżu „Ładogi”.

(ek)