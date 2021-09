„Perły Biznesu” rozdane

Za nami 17. Gala Pereł Biznesu, konkursu gospodarczego Pomorza Zachodniego, organizowanego przez redakcję magazynu Świat Biznesu. Nagrody gospodarcze Pomorza Zachodniego przyznane zostały w dwóch kategoriach – Osobowość Biznesu 2020 i Wydarzenie Gospodarcze 2020. Laureatów i wyróżnionych poznaliśmy we wtorek (7 września) podczas wieczornej gali w hotelu Novotel Szczecin Centrum.

Nagrody przyznała kapituła składająca się z zachodniopomorskich naukowców oraz dziennikarzy gospodarczych. Przewodniczącym kapituły był prof. Juliusz Engelhardt z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, a wiceprzewodniczącą - prof. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej

Nagrodę główną w kategorii "Osobowość Biznezu" przyznano Grzegorzowi Bargielskiemu, prezesowi firmy Geobike MFC, która jest szczecińskim producentem rowerów elektrycznych oraz Geovelo - dostawcy systemów elektrycznych i tradycyjnych rowerów miejskich. Działalność G. Bargielskiego wpisuje się w trend poprawy jakości życia mieszkańców miast poprzez ochronę środowiska, poprawę komunikacji i elektromobilność.

Wyróżnienie otrzymała Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej i członkini zarządu Grupy Mojsiuk – znanej korporacji z branży motoryzacyjnej. Z powodzeniem i sukcesami zarządza dwiema potężnymi organizacjami, rozwija rodzinny biznes zatrudniający ponad 500 osób.

Wyróżniono także doktora nauk medycznych Samira Zeaira, właściciela grupy restauracji Aramia, serwujących kuchnię syryjską i libańską. Pomimo ciężkich czasów pandemii S. Zeairowi udało się utrzymać kultową już dziś w Szczecinie restaurację Aramia Podzamcze. Otwarcie w 2020 r. kolejnej restauracji Aramia przy ul Jagiellońskiej 10 w Szczecinie zbiegło się z wybuchem pandemii covid. W tym samym czasie Samir Zeair, jako dr n. med. prowadził intensywną działalność medyczną w szpitalu przy ul. Arkońskiej z pacjentami covidowymi. S. Zeair jest ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Naczyniowej, ponadto konsultantem wojewódzkim z chirurgii naczyniowej.

Wyróżnienie przyznano również Katarzynie Opiekulskiej-Sozańskiej, dyrektorce zarządzającej i współwłaścicielce firmy rekrutacyjno-szkoleniowej LSJ HR Group, która od 19 lat działa na szczecińskim rynku. K. Opiekulska-Sozańska znana jest w Szczecinie z organizacji spotkań poświęconych branży HR.

Wyróżniono też Adama Sternala, prezesa firmy Sternal International w Szczecinie, która jest wiodącym producentem instalacji systemów mgłowych. Oferta firmy to głównie: nawilżacze parowe, systemy przeciwwybuchowe oraz systemy gaszenia mgłą wodną.

W kategoriach gospodarczych nagrodę główną - „Dynamiczny rozwój informatyki na Pomorzu Zachodnim” przyznano Klasterowi ICT Pomorze Zachodnie.

Branża IT na Pomorzu Zachodnim rozwija się niezwykle dynamicznie. Spora część szczecińskich firm pracuje na rzecz globalnych marek, central dużych banków czy koncernów motoryzacyjnych. W Szczecinie powstają innowacyjne pomysły, które są wdrażane w wielu miejscach zagranicą.

Klaster ICT zrzesza prawie 80 firm zatrudniających ponad 8000 osób.

Wyróżnienia otrzymali:

- Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście za ofensywę inwestycyjną w portach Szczecina i Świnoujścia. W 2020 roku realizowany był cały szereg inwestycji w obydwu portach. W pracach nie przeszkodziła pandemia koronawirusa. Ruszyły m.in. dwie wielkie inwestycje mające na celu poprawę dostępu do szczecińskiego portu: w rejonie Kanału Dębickiego i Basenu Kaszubskiego. Tamtejsze nabrzeża i akweny będą dostosowane do nowych parametrów toru wodnego, w tym głębokości 12,5 m, co umożliwi obsługę znacznie większych statków niż obecnie. Z kolei w Świnoujściu kontynuowano modernizację terminalu promowego. Zarząd Portów tworzy terminal intermodalny, gdzie transport kolejowy w relacji z promami będzie odgrywał kluczową rolę. Na zapleczu terminalu powstaje też nowy parking dla ciężarówek. Ponadto rozpoczęła się rozbudowa terminalu LNG.

- Urząd Wojewódzki w Szczecinie za rozpoczęcie w 2020 roku budowy gazociągu z Norwegii do Polski Baltic Pipe. W 2020 r. Urząd Wojewódzki zakończył wszelkie prace przygotowawcze i administracyjne umożliwiające rozpoczęcie budowy gazociągu.

- Netto Polska za przejęcie przez Salling Group biznesu Tesco w Polsce. W czerwcu 2020 r. Salling Group, duńska firma, która jest właścicielem Netto Polska zawarło porozumienie z brytyjskim Tesco o zakupie od nich polskiej części biznesu.

- Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa za organizację giełdy kooperacyjnej on-line Środkowopomorski business mixer. Giełda zorganizowana w formie online była odpowiedzią na obecną sytuację epidemiologiczną i pozwoliła częściowo zniwelować skutki obecnego kryzysu.

Mecenasem Gali była Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie. Dlatego też podczas wieczoru w hotelu Novotel wręczone zostały też nagrody Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w konkursie PFP dla podmiotów, które w 2020 r. wyróżniły się w zakresie działalności CSR. Nagrody otrzymali:

- Restauracja PRASAD

- IKEA Retail sp. z o.o. za projekt IKEA Dom Jutra

- Marka Bosman, Carlsberg Polska Sp. z o.o.

PFP wręczyła również nagrodę dla wyróżniającego się start-upa. Wyróżnienie za rok 2020 otrzymała Anna Makarewicz MAVA - Wytwórnia Świeżych Lodów - Lody Misia Wojtka.

Podczas Gali wystąpiła Marta Uszko, aktorka Teatru Polskiego w Szczecinie w muzycznym recitalu „W tonacji Jamesa Bonda”.

Współorganizatorem gali Pereł Biznesu był hotel Novotel Centrum Szczecin, Mecenasem – Polska Fundacja Przedsiębiorczości, a Partnerami - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, Pierwsza Prywatna Klinika Stomatologiczna dr. Stanisława Gajdy w Szczecinie, Polmotor Kia oraz szczeciński deweloper firma Siemaszko.

