Nowy pomost rybacki w Niechorzu. Kolejna atrakcja dla turystów

Trwa rozbudowa pomostu rybackiego w Niechorzu, który został wydłużony w głąb morza o 60 metrów (na wbitych w dno palach) i ma długość 144 m, a szerokość ok. 8 m. W części końcowej (na morzu) pomost będzie miał kształt litery T o długości 20 m. Tu będą cumowały powracające z morza kutry, z których zostanie przeładowany na ciągnik połów, by jednostka rybacka była lżejsza i mogła być wciągnięta na brzeg.

Nowa konstrukcja pomostu będzie przystosowana do wyciągania łodzi z plaży do morza i odwrotnie, cumowania i rozładunku ryb z małych kutrów rybackich. Zlikwidowana zostanie stojąca jeszcze w morzu dalba do wyciągania kutrów na brzeg.

Po zakończeniu budowy, która planowana jest na koniec br., będzie to spora atrakcja turystyczna dla wczasowiczów, którzy będą mieli nowy pomost spacerowy. Nie będzie na nim barierek ochronnych, gdyż obiekt budowany jest z myślą o rybakach. Inwestorem jest Urząd Morski w Szczecinie, a koszt inwestycji wynosi 4,8 mln zł. ©℗

Mirosław KWIATKOWSKI