Nowa suwnica stanie na nabrzeżu Fińskim. Inwestycja DB Port Szczecin [GALERIA]

W sobotę do Szczecina przypłynął statek „Puka” z częściami nowej suwnicy i trwał rozładunek. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Drobnicowiec „Puka” przypłynął w sobotę (1 lipca) z Irlandii do Szczecina z nietypowym ładunkiem. Przywiózł części suwnicy kontenerowej STS (ship to shore – ze statku na ląd), która stanie na nabrzeżu Fińskim. Urządzenie do jesieni będzie montowane. Odbiorcą jest spółka DB Port Szczecin. Wartość inwestycji to 40 mln zł.

– Dwie suwnice, które mamy w tej chwili, mogą podnieść do 45 ton każda, a ta nowa będzie mogła podnieść na haku 70 ton albo jednocześnie dwa kontenery 20-stopowe o łącznej wadze 65 ton – mówi Monika Żaboklicka z DB Port Szczecin. – Jej montaż potrwa do października, a później w listopadzie przejdzie wszystkie badania techniczne, testy itp. Na 7 grudnia przewidujemy uroczyste oddanie do użytku nowej suwnicy.

Nowa suwnica jest podobna do dwóch, które już są na nabrzeżu Fińskim – widać je z Wałów Chrobrego. Ma jednak nieco większe gabaryty.

– Tamte mają 62 do 65 m wysokości, a ta będzie miała ponad 70 m – dodaje M. Żaboklicka. – Stanie pomiędzy nimi, będzie miała taki sam rozstaw szyn.

Na razie statek „Puka” przywiózł z irlandzkiego portu Fenit 42-metrową główną belkę urządzenia, wysięgnik, który będzie mógł się wysunąć 48 m na wodę, kabinę operatora oraz nogi. Do Szczecina ma jeszcze dojechać elektronika potrzebna do wyposażenia suwnicy.

Inwestycja DB Port Szczecin ma wartość 40 mln zł, przy czym spółce udało się pozyskać dofinansowanie unijne na poziomie 50 proc., czyli 20 mln zł, z Funduszu Spójności, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dzięki nowej suwnicy zwiększą się możliwości przeładunkowe spółki na nabrzeżu Fińskim, do którego – po pogłębieniu toru wodnego – już docierają coraz większe kontenerowce.

Przypomnijmy, że w rejonie Kanału Dębickiego, gdzie znajduje się terminal kontenerowy, trwają też prace dostosowujące tę część portu do nowych parametrów toru i poprawiające jego dostęp od strony wody. To inwestycja Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. ©℗

(ek)