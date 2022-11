Nowogard gasi światło. „Sowa” czy „Ciemne zaułki”?

W wielu gminach trwają obecnie analizy dotyczące wzrostu opłat za prąd. Także Nowogard zastanawia się, jakie decyzje należy podjąć w sprawie oszczędności energii.

- W związku z rosnącymi kosztami energii szukamy sposobu na zaradzenie tej trudnej dla naszej gminy sytuacji. Nie jest tajemnicą, że musimy pilnie rozmawiać o pieniądzach oraz nośnikach energii. Wszyscy wiemy, co obecnie dzieje się na terenie Rzeczypospolitej w kwestii taryf związanych z energią. Gaz i prąd już bardzo mocno zdrożały i nie wiadomo, co będzie dalej. Są niestety zapowiedzi, że cena gazu może wzrosnąć nawet o 600 proc. - powiedział podczas konferencji prasowej burmistrz Nowogardu Robert Czapla. - Sytuacja w kraju jest bardzo trudna, co odczuwają mieszkańcy gminy Nowogard oraz nasi lokalni przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe i inne instytucje w Nowogardzie, a także samorząd. Da się odczuć, że oszczędzają wszyscy, tnąc koszty. Dla nikogo chyba nie jest jest zaskoczeniem, że gmina musi również oszczędzać. Wzrost ceny energii dla gminy wynosi 24 proc. Wyższe koszty zaś spowodują brak oczekiwanych inwestycji dla

...