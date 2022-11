Intermodal in Poland 2022

Grupa CSL oraz Intermodal News zapraszają na pierwszą w Szczecinie konferencję Intermodal in Poland – to wydarzenie, które zgromadzi w Szczecinie świat logistyki, transportu i spedycji. Partnerem generalnym wydarzenia jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Województwo zachodniopomorskie jest predestynowane do rozpoczynania dyskusji na temat logistyki – przekonują organizatorzy konferencji Intermodal in Poland. Dwudniowe wydarzenie zaplanowano na 30 listopada i 1 grudnia w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia na Łasztowni w Szczecinie.

Konferencja będzie okazją do dyskusji na temat rozwoju sektora TSL w trudnym czasie pandemii, wojny na Ukrainie i rozmaitych perturbacji gospodarczych, jak np. inflacja. Podstawowy temat konferencji to przyszłość zespołu portów Szczecin-Świnoujście jako hubu logistycznego, który posiada ogromne perspektywy ekspansji gospodarczej w kierunku północ – południe.

– Atutem jest skomunikowanie portów z europejskim systemem kolei i autostrad oraz unikalna w skali kraju dostępność dla żeglugi śródlądowej poprzez Odrę – mówi prezes Laura Hołowacz, założycielka Grupy CSL i inicjatorka powstania Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia w Szczecinie. – Otwiera to wielką szansę dla firm branży intermodalnej i przedsiębiorstw prowadzących działalność biznesową na styku transportu morskiego, drogowego, kolejowego i rzecznego.

Intermodal in Poland będzie więc wydarzeniem, które sprawi, że Szczecin odwiedzą eksperci z całej Polski. Nie zabraknie jednak także ważnych głosów z Europy i świata.

– Chcemy pokazać mocne strony portowych ośrodków zlokalizowanych w Szczecinie i w Świnoujściu – zaznacza Przemysław Hołowacz, dyrektor ds. rozwoju Grupy CSL. – Będziemy lobbować za inwestycjami w naszą regionalną logistykę, jesteśmy idealnym partnerem dla klientów TSL ze Skandynawii, Niemiec, Niderlandów, Węgier, Czech czy Słowacji. Konferencja będzie dotyczyła również transportu intermodalnego.

Transport intermodalny to taki, który wykorzystuje różne środki transportu do przewozu danego ładunku.

– Intermodal in Poland 2022 to wydarzenie, podczas którego uczestnicy wspólnie będą dyskutować o kluczowych sprawach związanych ze znaczeniem połączeń intermodalnych w globalnym łańcuchu dostaw towarów, w tym także oczywiście w relacji z portami morskimi – podkreśla Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. – Takie wydarzenie to doskonała platforma komunikacji skupiająca wszystkich zainteresowanych tą tematyką. To również doskonała okazja do edukacji społeczeństwa na temat roli transportu intermodalnego, jaką odgrywa w zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarce. Staranny dobór prelegentów zapewnia wysoki poziom tego wydarzenia, a profesjonalne prezentacje pozwolą ekspertom i uczestnikom konferencji na cenną wymianę doświadczeń w zakresie problematyki objętej jej programem.

Rejestracja uczestników i więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie: https://intermodalinpoland.eu/szczecin-2022/

