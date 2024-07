Marchewka o terminalu w Świnoujściu: będzie przyjmować największe kontenerowce

Fot. PAP/Radek Pietruszka

W ciągu kilku miesięcy podjęliśmy szereg kroków, by do terminala kontenerowego w Świnoujściu na przełomie 2028 i 2029 r. mogły zawijać największe na świecie kontenerowce - powiedział w środę w Studiu PAP wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka (KO).

Marchewka w środę w Studiu PAP pytany o to, czy podczas wtorkowych międzyrządowych polsko-niemieckich konsultacji poruszany był temat budowy krytykowanego przez niektóre niemieckie środowiska terminalu kontenerowego w Świnoujściu odpowiedział że nie, a strona polska "robi swoje", jeśli chodzi o realizację tej inwestycji. "Nie było żadnych informacji, które by pokazywały, że jest jakakolwiek wątpliwość naszych sąsiadów co do tej inwestycji" - dodał.

"W ciągu kilku miesięcy podjęliśmy szereg kroków, które prowadzą nas do tego, aby do portu w Świnoujściu mogły zawijać największe na świecie kontenerowce. (...) Myślę, że przełom 2028 i 2029 to czas do którego będziemy w stanie zrealizować tę inwestycję" - zapowiedział.

Wiceminister infrastruktury podkreślił, że inwestycja jest na etapie oczekiwania na ostateczne zatwierdzenie decyzji środowiskowej a jego resort jest w stałym kontakcie z przedstawicielami konsorcjum, które wygrało przetarg na budowę terminala. "Jesteśmy zdeterminowani, aby dowieźć tę inwestycję" - zapewnił.

W maju br. podpisano umowę na przygotowanie m.in. studium wykonalności i raportu środowiskowego dla wschodniego toru podejściowego do portu w Świnoujściu.

Terminal ma powstać na wschód od falochronu terminala LNG, na "zalądowionym" obszarze Zatoki Pomorskiej. Nabrzeże przeładunkowe ma mieć długości ok. 1,3 km i głębokość 17 metrów, co pozwoliłoby na jednoczesną obsługę dwóch statków oceanicznych o długości 400 m i jednego, o długości ok. 200 m. Terminal ma mieć ok. 70 ha powierzchni. Zgodnie z założeniami terminal w Świnoujściu ma docelowo rocznie przeładowywać 2 mln TEU (TEU to jednostka miary odpowiadająca pojemności, używana w odniesieniu do portów i statków kontenerowych, równoważna objętości standardowego kontenera o długości 20 stóp).

Inwestycja ma być realizowana w dwóch etapach, przy czym pierwszy z nich oznacza połowę docelowej zdolności przeładunkowej, czyli 1 mln TEU. Nowy terminal powinien rozpocząć działalność na początku 2028 r.

W 2023 r. polskie porty przeładowały 145 mln ton towarów. Porty w Szczecinie i Świnoujściu 35,3 mln ton.

