"Manat", ostatni lodołamacz z Gryfii, pożegnany

"Manat" był ostatnim lodołamaczem dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który wybudowała Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" w Szczecinie. W piątek (24 września) stoczniowcy o oficjele pożegnali jednostkę.

- Program był o wiele szerszy. Łącznie do wybudowania mieliśmy 28 lodołamaczy. Uczestniczyły w tym różne stocznie, prywatne, państwowe, międzynarodowe, itp. - powiedział "Kurierowi" wiceminister Marek Gróbarczyk. - Najistotniejsze dla nas było to, że cztery lodołamacze były wykonywane właśnie przez Gryfię w dość dramatycznym momencie i warunkach. Ale stocznia poradziła sobie z tym zadaniem bardzo dobrze. Ciekawostką jest to, że stocznia w Gdańsku budowała dla Szczecina, a Szczecin dla Gdańska.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Cztery jednostki ze Szczecina będą łamać lód na Dolnej Wiśle. Są to - przypomnijmy - "Puma" lodołamacz czołowy prototypowy, "Narwal" lodołamacz liniowy prototypowy, "Nerpa" i "Manat" lodołamacze liniowe seryjne.

– Nowe lodołamacze to inwestycja istotna przede wszystkim z perspektywy zagrożenia powodziowego, które w ostatnim czasie przybrało na sile i jest przyczyną tragedii wielu polskich rodzin - dodał Marek Gróbarczyk, który jako sekretarz stanu, pełni funkcję pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

- Akcja lodołamania z początku roku pokazała, że sprawny i nowoczesny sprzęt jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Cztery nowe jednostki zagwarantują to bezpieczeństwo i przyczynią się do większej skuteczności akcji lodołamania na dolnym odcinku Wisły – dodał.

(kl)