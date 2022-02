Kolejka do oddziału NBP w Szczecinie. Po złote i srebrne monety z Sobieskim

Od środy (9 lutego) w placówkach Narodowego Banku Polskiego oraz na stronie internetowej można było kupić złote i srebrne monety kolekcjonerskie poświęcone królowi Janowi III Sobieskiemu. Złota moneta ma nominał 500 zł, a srebrna – 50 zł. Od rana przed NBP w Szczecinie ustawiła się długa kolejka chętnych do nabycia tego rarytasu.

Moneta z królem Janem III Sobieskim to kontynuacja serii monet kolekcjonerskich "Skarby Stanisława Augusta", która odwzorowuje osiemnastowieczną kolekcję medalierską z wizerunkami królów Polski wykonaną na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego. NBP wyjaśnił, że seria monet obejmuje 24 wizerunki monarchów – 23 z oryginalnej kolekcji królewskiej oraz portret Stanisława Augusta, odtworzony według medali z epoki. Podobnie jak medale w XVIII wieku, współczesne monety są bite w złocie i w srebrze.

Monety z królem Janem III Sobieskim

Bank dodał, że na rewersie monet – złotej i srebrnej – widnieje przeniesione z medalu popiersie króla (według obrazu Marcella Bacciarellego) zwrócone w prawo, z podgoloną czupryną i obfitymi wąsami, w wieńcu laurowym; w zbroi z lwim naramiennikiem i płaszczu podbitym futrem, z krzyżem i gwiazdą francuskiego Orderu Ducha Świętego.

– Na awersie obu monet umieszczono tekst z rewersu medalu (w tłumaczeniu): Obrany Roku Pańskiego 1674 dnia 20 maja, koronowany Roku Pańskiego 1676 dnia 2 lutego, jako poddany (króla Michała) pobił Turków pod Chocimiem, jako król zwyciężał tychże, uwolnił Wiedeń od oblężenia, znamienity męstwem, wykształceniem i wymową, jako poddany był uczestnikiem wewnętrznych zamieszek, jako król dręczony był tym samym nieszczęściem. Umarł w Wilanowie Roku Pańskiego 1696, mając lat 72, w 22. roku panowania, dnia 17 czerwca – poinformowano.

NBP wyjaśnił, że złotą monetę wyemitowano w nakładzie do 600 sztuk, a jej cena wynosi 19 500 zł brutto. Z kolei nakład srebrnej wynosi do 5 tys. sztuk, a cena to 850 zł brutto.

Dlaczego Jan III Sobieski trafił na monetę

Bank wskazał, że dwudziesta moneta serii przedstawia Jana III Sobieskiego herbu Janina, hetmana wielkiego koronnego, po zwycięstwie chocimskim obranego na króla w maju 1674 r. i koronowanego 2 lutego 1676 r. Zyskał europejską sławę po zwycięstwie pod Wiedniem. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych dowódców i władców w dziejach Polski. Miał reformatorskie plany tyczące polityki zagranicznej i wewnętrznej. Pragnął zapewnić następstwo tronu swemu najstarszemu synowi Jakubowi.

Sobieski zmarł w 1696 r. i został pochowany najpierw w kościele Kapucynów w Warszawie, a następnie, w 1734 r., na Wawelu.

Jak poinformował NBP, że kolejna emisja zaplanowana jest na 23 lutego br. Tego dnia wprowadzona do obiegu zostanie moneta o nominale 10 zł "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Zdzisław Broński Uskok".

(ek)