Kolejka po kolekcjonerskie banknoty z Lechem Kaczyńskim przed oddziałem NBP w Szczecinie

Alicja

2021-11-09 12:25:20

W życiu bym tego odpustowego banknotu nie nabyła dla potomnych na pamiątkę. Pomieszanie z poplątaniem na tym banknocie. A tak w ogóle to czym sobie ten Lech, poza tym, że zginął w wypadku lotniczym, zasłużył aby być na banknocie? Wiele osób ginie w wypadkach i nikt im banknotu nie funduje. No tak, zawsze to jednak mógłby być Jaruś zbawca na banknocie, to już wolę Lecha ale i tak go nie nabędę. Wole nabyć sobie Lecha z pianką póki jeszcze jest w sprzedaży...