Rośnie dodatkowe nabrzeże

Od początku tego roku świnoujski terminal LNG zapewnia odbiór 6,2 mld m sześc. gazu rocznie. To pierwsze efekty rozbudowy obiektu. Wcześniej roczna przepustowość terminalu wynosiła 5 mld m sześc. Gaz sprowadzany do Świnoujścia drogą morską może wystarczyć na pokrycie ok. 30 proc. obecnego polskiego zapotrzebowania. Po zakończeniu całego programu rozbudowy przepustowość terminalu wzrośnie aż do 8,3 mld m sześc. gazu rocznie. Wiąże się to z budową nowego zbiornika i dodatkowego nabrzeża.

Teraz w terminalu są dwa zbiorniki wykorzystywane do procesowego magazynowania LNG. Każdy ma pojemność 160 tys. m sześc. Trzeci obiekt, którego ściany zostały postawione jesienią minionego roku, będzie nieco większy (180 tys. m sześc.). Łącznie trzy zbiorniki pomieszczą pół miliona m sześc. skroplonego gazu ziemnego.

– Obecnie trwają prace nad podwieszanym dachem aluminiowym – informuje spółka Gaz-System, inwestor rozbudowy. – Jego elementy są w prefabrykacji.

Po ich zamontowaniu następnym etapem będzie podnoszenie całej 600-tonowej konstrukcji dachu zbiornika (aluminiowego dachu podwieszanego wraz ze stalową kopułą) z poziomu gruntu na 40 m za pomocą sprężonego powietrza.

W części morskiej inwestycja obejmuje m.in. budowę stanowiska statkowego mogącego przyjmować gazowce o podobnej wielkości jak obecne nabrzeże. Na razie w terminalu obsługiwane są jednostki o pojemności od 140 tys. do 220 tys. m sześc. LNG. Jest możliwość rozładunku transportowanego gazu i przyjmowania surowca do terminalu. Po rozbudowie do nowego nabrzeża będą cumować także statki tzw. małej skali, czyli o pojemności nawet od 500 m sześć.

Zostaną uruchomione dodatkowe usługi – już nie tylko rozładunek, ale również załadunek skroplonego paliwa, przeładunek (transshipment) oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG. Bunkierki to zbiornikowce, które dostarczają paliwo do statków (swoiste pływająe „stacje benzynowe” z LNG).

W związku z budową nowego nabrzeża statkowego do rozładunku, załadunku i bunkrowania LNG wraz z estakadą przesyłową trwa obecnie szereg prac. Wykonawca prowadzi roboty związane z fundamentowaniem pod nową estakadę prowadzącą z trzeciego zbiornika do nowego nabrzeża. Zrobiono betonową podkładkę pod jeden z budynków dla tej części inwestycji (trwają przygotowania do betonowania jego ścian). Rozpoczęto też prace w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej i przeciwpożarowej, a także prefabrykację konstrukcji estakady (słupy), które mają być gotowe na początku drugiego kwartału tego roku.

Rozbudowę części morskiej wspólnie ze spółką Gaz-System realizuje Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (są to dwa oddzielne kontrakty, ale ustalono zasady współdziałania).

– W naszym zakresie jest wybudowanie estakady technologicznej (technologię realizuje Gaz-System), estakady drogowej, platformy przeładunkowej, na której swoją technologię będzie instalował Gaz-System, wybudowanie dalb cumowniczo-odbojowych (konstrukcja wraz z wyposażeniem) oraz wykonanie prac czerpalnych – wymienia Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ.

Portowa spółka odpowiada więc za wykonanie projektu budowlanego oraz projektów technicznych wraz z niezbędnymi specyfikacjami, prac czerpalnych związanych z pogłębieniem do 14,5 m obrotnicy i jej poszerzenie, prac kafarowych i żelbetowych, odwodnienie platform wraz z urządzeniami, wyposażanie stanowiska w PNDS (system naprowadzania statków) i w system cumowniczo-odbojowy.

– Stan zaawansowania naszych prac na koniec lutego wynosił 70 procent – podaje M. Woźniak-Lewandowska. – Wykonano prace czerpalne związane z poszerzeniem obrotnicy portu zewnętrznego – podejście pod nowe stanowisko, roboty kafarowe. Obecnie trwa prefabrykacja elementów konstrukcyjnych oraz prace żelbetowe – głównie zbrojenie dalb cumowniczych i cumowniczo-odbojowych oraz płyty estakady dojazdowej. Koszt przedsięwzięcia wynosi ok. 103 mln zł, a oddanie do użytkowania ma nastąpić w czerwcu 2023 roku.

Do wykonania pozostały jeszcze prace żelbetowe (głównie dalby oraz platforma przeładunkowa i dojazdowa), montaż wyposażenia stanowiska (haki, odbojnice i inne niezbędne urządzenia), roboty czerpalne – podczyszczenie obrotnicy oraz prace związane z odwodnieniem platform.

W 2021 r. przeładunki LNG stanowiły 10 proc. wszystkich obsłużonych towarów w zespole portów Szczecin-Świnoujście. Terminal świnoujski przyjął 35 gazowców, które dostarczyły prawie 3 mln ton skroplonego gazu. Przez pierwsze dwa miesiące tego roku odebrano o 23 proc. więcej tego surowca niż w tym samym czasie w 2021 r.

Elżbieta KUBOWSKA