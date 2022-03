Pięć gazowców w marcu

Aż pięć ładunków skroplonego gazu ziemnegoodbierze w marcu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. To rekord. Do tej pory nigdy tyle gazowców nie gościło w świnoujskim terminalu LNG w ciągu jednego miesiąca.Na razie dotarły cztery dostawy. Piąta spodziewana jest 28 bm.

– W marcu odbierzemy w terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego aż pięć ładunków LNG – zapowiedział Paweł Majewski, prezes PGNiG SA. – Możliwość importu LNG od rzetelnych, godnych zaufania partnerów nabiera w obecnej sytuacji szczególnego znaczenia z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw paliwa. Rola skroplonego gazu ziemnego w imporcie PGNiG będzie dalej rosnąć. Będzie to możliwe także dzięki rozbudowie gazoportu w Świnoujściu, w którym od tego roku mamy zarezerwowane moce regazyfikacyjne na poziomie 6,2 mld m sześc. rocznie. To o ponad miliard metrów sześc. więcej niż do tej pory.

Większość ładunków odebranych przez PGNiG w marcu w Świnoujściu kupiono w ramach tzw. transakcji spot (po obowiązującej obecnie cenie). Pierwszą dostawę zrealizowano na podstawie kontraktu długoterminowego z Qatargas: metanowiec „Al Huwaila” przypłynął 3 bm. Kolejne były: „Gaslog Gladstone” z Nigerii (10 bm.), „Marvel Kite” z USA (18 bm.) i „Pan Europe” z Nigerii (23 bm.). Piąty, „Celsius Charlotte” z USA, awizowany jest na 28 marca.

(ek)