Inauguracja Akademii Wodorowej. Grupa Azoty razem z ZUT [GALERIA]

Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Dwudziestu siedmiu stypendystów rozpoczęło w sobotę (13 maja br.) zajęcia w szczecińskiej Akademii Wodorowej, utworzonej przez Grupę Azoty Police i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w ramach Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Uczestnicy Akademii od maja do lipca będą brać udział w zajęciach oraz realizować samodzielnie projekty stanowiące podstawę do wyłonienia kandydatów na staże, w tym m.in. w Grupie Azoty, która jest jednym z największych producentów wodoru w Polsce. Płatne staże w firmach uczestniczących w Akademii Wodorowej zaplanowane są na sierpień i wrzesień br.

Akademia Wodorowa to inicjatywa, której celem jest szkolenie i rozwój wysoko wyspecjalizowanych kadr w zakresie technologii wodorowych. Chodzi o przekazanie wiedzy o zaletach i wyzwaniach związanych z wykorzystaniem wodoru, a także promowanie innowacyjnych rozwiązań opartych na tej technologii.

– To, co w marcu br. zainaugurowała Grupa Orlen, stało się udziałem Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” SA oraz ZUT – podkreśla wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. – To dowód na to, że w województwie zachodniopomorskim mocno stawiamy na innowacje, naukę i współpracę.

Prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc zaznacza, że spółka, jeden z największych producentów wodoru, jest szczególnie zainteresowana szkoleniem nowych kadr w obszarach technologii wodorowych.

– Jestem przekonany, że ambitny plan zajęć w ramach Akademii Wodorowej pozwoli na zdobycie unikatowych umiejętności w zakresie wodoru, a przede wszystkim umożliwi skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, również podczas stażu w Grupie Azoty – mówi.

Z kolei prezes Grupy Azoty Police Mariusz Grab uważa, że dzisiejsza rzeczywistość w biznesie, a szczególnie w przemyśle to odnawialne źródła energii i technologie wodorowe.

– Akademia Wodorowa, realizowana we współpracy z ZUT to cenna inicjatywa – mówi. – Liczne wykłady i zajęcia laboratoryjne z ekspertami będą doskonałą bazą, która pozwoli nam pozyskać kadrę wyspecjalizowaną w innowacyjnych technologiach wodorowych.

Rektor ZUT, prof. Jacek Wróbel podkreśla, że uczelnia jest liderem w zakresie nowoczesnego kształcenia, polegającego na ścisłej współpracy z kluczowymi partnerami biznesowymi.

– Akademia Wodorowa otwiera możliwość kształcenia kadry, która w przyszłości będzie budowała i rozwijała gospodarkę wodorową w naszym regionie – dodaje.

Wśród uczestników Akademii jest 15 studentów, 6 doktorantów i 6 pracowników Grupy Azoty.

W ramach pierwszej sesji wykłady wygłosili: prof. dr hab. Mirosław Miller z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Gregor von Kampen-Banisch, prezes DCEO Group, członek Rady Programowej Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej i prof. dr hab. Ewa Mijowska, specjalistka w zakresie inżynierii materiałowej i technologii wodorowych.. Zajęcia prowadził też ekspert z Grupy Azoty: dr Rafał Biały, specjalista koordynator ds. regulacji.

(ek)