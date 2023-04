Potężna inwestycja szczecińskiej uczelni. ZUT wybuduje nową siedzibę Wydziału Informatyki [GALERIA]

Fot. ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie wybuduje nową siedzibę Wydziału Informatyki. Obiekt stanie przy ul. 26 Kwietnia. W piątek poznaliśmy zwycięzcę konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku.

Wygrała wrocławska pracownia Heinle, Wischer und Partner. Zwycięzcę ogłosił przewodniczący sądu architektonicznego, architekt Maciej Miłobędzki. O zwycięskim projekcie mówił tak:

- Nagrodę przyznano za umiejętne wpisanie programu funkcjonalnego w zwartą kubaturę, ingerującą w niewielkim stopniu w ukształtowanie terenu oraz drzewostan. Logiczna i uniwersalna struktura budynku pozwoliła na stworzenie atrakcyjnych wnętrz publicznych, w udany i czytelny sposób ze sobą powiązanych, które sprzyjają nieformalnej komunikacji pomiędzy studentami i wykładowcami. Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie dolnych kondygnacji zlokalizowanych w cokole budynku, które pozwalają na integrację życia akademickiego i publicznego.

Firma z Wrocławia dostanie 80 tys. zł nagrody brutto.

Rektor ZUT, prof. Jacek Wróbel, ocenił inwestycję przy ul. 26 Kwietnia jako kluczową dla rozwoju uczelni. Opowiadał o tym, że informatyka cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia na ZUT. Jest też ważna dla firm związanych z tą branżą. Stąd decyzja o budowie budynku, który ma być czymś więcej niż tylko miejscem nauki - mają tam także powstawać nowe technologie, które będą potem wdrażane zgodnie z oczekiwaniami rynku.

- Budynek jest zaplanowany tak, żeby w jak największej części zachować okoliczną zieleń. Nawiązuje do budynku Wydziału Elektrycznego, będą połączone łącznikiem - mówił rektor ZUT. - To będzie budynek ciekawy nie tylko w skali regionu, ale Polski i może nawet Europy. Podoba mi się ta ogromna przestrzeń, przeszklenia. Przestrzeń, która jest na zewnątrz, ma wchodzić do nas, jakby nie było różnicy między budynkiem a tym, co na zewnątrz.

Na cele projektowe uczelnia przeznaczyła 5 mln 200 tys. zł. Sama budowa, według szacunków prof. Wróbla, ma kosztować ok. 130 - 140 mln zł. Do tego dochodzi wyposażenie w nowy sprzęt - na to trzeba będzie wydać ok. 30 - 40 mln zł.

- Na tak dużą inwestycję potrzebujmy środków zewnętrznych - przyznał rektor. - Już czynimy starania, aby je pozyskać, ale mam nadzieję, że nie tylko my, ale i przedstawiciele administracji samorządowej, rządowej, pan prezydent pomogą nam w zdobyciu tych środków. Jestem przekonany, że dla branży, która się tak świetnie rozwija w województwie zachodniopomorskim, takie środki uzyskamy.

Budowa ma rozpocząć się w drugiej połowie przyszłego roku. Prof. Wróbel przewiduje, że prace potrwają dwa lata. Wyposażenie budynku to kolejne pół roku. ©℗

Alan Sasinowski