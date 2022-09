I Baltic Economic Congress w Szczecinie

Kinga

2022-09-20 22:26:19

Megatrendy, magaprzewały, megajanusze i megajacekpiechota to wszystko na Baltic Economic Forum (jaka zagraniczna nazwa) w Szczecinie, w którym największymi pracodawcami są szkoły, urzędy i partyjne synekury. Wspaniale!!! Na zdjęciach też pracownicy uczelni czyli tzw. biznesmeni z budżetówki i politycy, czyli beneficjenci podatków. Super doniosłe wydarzenie. Nazwę proponuję zmienić na Special World Economic Forum w Szczecinie. Nie ma co się ograniczać tylko do Bałtyku. Brawo Janusze Biznesu !!!