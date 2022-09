„Gryfia” pełna statków. Kolejny chemikaliowiec w doku

W największym doku (nr 5) Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie znajduje się obecnie chemikaliowiec „Stolt Creativity”. Ma 176 m długości i 31 m szerokości. Zbudowany został w 1997 roku i przechodzi kolejny, 5-letni remont klasowy.

Armator jednostki, Stolt Tankers BV, to światowy lider pod względem liczby i tonażu chemikaliowców wyposażonych w nierdzewne zbiorniki, mogących przewozić bardzo wymagające ładunki. Poza około 160 statkami Stolt Tankers posiada bazy przeładunkowe rozlokowane na całym świecie, co uniezależnia go od konkurencji i zapewnia stałe łańcuchy dostaw dla swoich klientów.

– Współpracę ze Stolt Tankers BV odnowiliśmy w kwietniu tego roku, kiedy to stocznia przeprowadziła remont dokowy statku „Stolt Acer” z dużym zakresem prac maszynowych i pokładowych – informuje MSR „Gryfia”. – Armator był zadowolony z jakości przeprowadzonego remontu, powierzając nam kolejny statek ze swojej floty, „Stolt Creativity”, z dużo większym zakresem prac, w szczególności poszerzonym o prace związane z remontem systemów rurarskich, konstrukcji kadłuba, jego konserwacją oraz z naprawami urządzeń zapewniających bezpieczeństwo załodze.

„Stolt Creativity” przypłynął do Szczecina 19 sierpnia, a w stoczni pozostanie co najmniej do 10 września.

W kolejce do doku nr 5 czeka prom „Baltivia”, należący do Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Obecnie stoi przy nabrzeżu Gdańskim. W pozostałych dokach trwają remonty innych jednostek. ©℗

(ek)