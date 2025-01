Finiszuje budowa terminalu instalacyjnego w Świnoujściu

Dla nabrzeży w świnoujskim terminalu instalacyjnym uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Fot. ZMPSiŚ

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście poinformował, że 24 grudnia otrzymano pozwolenie na użytkowanie nabrzeży nowego terminalu instalacyjnego dla potrzeb morskiej energetyki wiatrowej. To jeden z finalnych etapów projektu.

Takich nabrzeży w portach w Szczecinie i Świnoujściu jeszcze nie było. Chodzi nie tylko o pionierski projekt dotyczący morskiej energetyki wiatrowej, ale też o najwyższą do tej pory nośność terenu. Nabrzeże nr 2 jest w stanie utrzymać nacisk do 50 ton na metr kwadratowy. Ta solidna konstrukcja będzie przeznaczona dla instalowanych tutaj ciężkich elementów wież wiatrowych.

Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej – to oficjalna nazwa projektu, który otrzymał dofinansowanie unijne w ramach konkursu CEF-2 Transport. Powstały nowe nabrzeża: nr 1 (o długości 249 m), nr 2 (246 m) i nr 3 (292 m), dla których uzyskano pozwolenie na użytkowanie z klauzulą ostateczności.

– Pierwsze dwa to blisko pół kilometra gotowych do użytkowania nabrzeży, trzecie zaś zostało przygotowane jako punkt wyjścia do etapu 2. inwestycji – poinformował ZMPSiŚ. – Już w styczniu bowiem składamy wniosek o dofinansowanie kontynuacji tego ważnego projektu.

Przypomnijmy, że ZMPSiŚ odpowiada za część morską (hydrotechniczną) całej inwestycji. Inwestorem części lądowej jest Orlen, który wraz z kanadyjskim partnerem Northland Power realizuje projekt budowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Ma ją tworzyć 76 turbin wiatrowych o mocy 15 MW każda.

(ek)