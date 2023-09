Stocznia „Gryfia” odzyskuje nabrzeża

Wiceminister Marek Gróbarczyk i prezes Krzysztof Zaremba mówili w piątek o odzyskiwaniu przez „Gryfię” utraconych terenów i o coraz lepszej sytuacji tej stoczni. Fot. Elżbieta Kubowska

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” w Szczecinie odzyskuje swoje dawne tereny. Spółka poinformowała, że 15 września br. weszły w życie zapisy umów z firmą Vestas Manufacturing Poland 2. W wyniku negocjacji, 20 lipca podpisano umowę o dobrym sąsiedztwie, przedwstępną umowę dzierżawy części terenów przy doku nr 5, a także przedwstępną warunkową umowę sprzedaży nabrzeży Kaszubskiego i Łańcuchowego, co oznacza, że rozpoczął się proces ich odkupienia przez „Gryfię”.

– Podstawowe nabrzeża, które miały służyć do naprawy statków, a przede wszystkim do dojazdu do doku nr 5, który jest największy i najistotniejszy, zostały sprzedane na poczet Bilfingera, później przejęła to spółka ST3, a następnie wszystko splajtowało – przypomniał wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk na konferencji w piątek (29 września) w MSR „Gryfia”. – Groziło zablokowanie funkcjonowania doku nr 5, a on jest podstawowy, jeśli chodzi o przychody tej stoczni. I dzisiaj możemy przekazać bardzo dobrą wiadomość, że te nabrzeża zostaną odkupione przez stocznię i staną się jej własnością.

Zaznaczył, że tym samym realizowany jest plan wzmocnienia „Gryfii” i utrzymania jej jako dominującej stoczni remontowej w tej części Morza Bałtyckiego. Zdaniem wiceministra, budowa nowego doku nr 8, całej infrastruktury oraz odzyskanie dawnych terenów gwarantuje przyszłe funkcjonowanie stoczni.

– Kolejny miesiąc i rok, gdy „Gryfia” ma dodatni wynik finansowy na działalności operacyjnej, świadczą jednoznacznie, że można realizować i remontować statki, mogą stocznie funkcjonować, mogą zarabiać pieniądze, nie trzeba ich likwidować – dodał Marek Gróbarczyk. – Dlatego o tym mówię, bo ta stocznia za naszych poprzedników była przewidziana do likwidacji. Rozpoczęły się procesy jej dzielenia, outsourcingu, a potem wyprzedawania i ostatecznie likwidowania. Nazywano tę stocznię trwale nierentowną. Dzisiaj chcemy wszystkim zakomunikować, że stocznia „Gryfia” jest trwale rentowna, bo to już kolejny rok, który przynosi pozytywne wyniki. Na domiar tego wszystkiego odkupuje tereny, które, niestety, ale decydenci poprzedni, a więc Platforma Obywatelska, która wtedy rządziła, wyprzedawali w ramach ich koncepcji likwidacji tej stoczni.

Prezes MSR „Gryfia” Krzysztof Zaremba potwierdził, że spółka po dziewięciu miesiącach tego roku ma wynik dodatni, podobnie jak w dwóch poprzednich latach.

– Przypomnę, że „Gryfia” do 2015 roku była wypożyczalnią doków – powiedział prezes Zaremba. – Było to połączone z działalnością kilku tzw. teczkowych stoczni, bo one się w teczkach właścicieli mieściły, związanych z politykami, dzisiejszymi posłami czy senatorami PO, którzy zresztą się ubiegają o reelekcję. Tak to wyglądało wtedy. Dzisiaj doki są pełne, mamy dużo zamówień, realizujemy je, stocznia „Gryfia” się odbudowuje, odzyskuje swoje nieruchomości, bo ten proces jest w toku.©℗

(ek)