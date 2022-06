Dwa dni debatowali w Szczecinie morscy eksperci. Nowe wyzwania dla branży

Dziewiąta edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie przeszła już do historii. W ciągu dwóch dni (29-30 czerwca) w gronie ekspertów debatowano o najważniejszych obecnie wyzwaniach dla szeroko pojętej branży morskiej. A są one szczególne ze względu na sytuację międzynarodową, zwłaszcza trwającą na Ukrainie wojnę. Do tego dochodzą zmiany związane z coraz bardziej restrykcyjnym prawem dotyczącym ochrony środowiska.

Strategii dla branży morskiej w dobie kryzysu, również transportowej, oraz tzw. zielonej transformacji w gospodarce poświęcono panele dyskusyjne pierwszego dnia obrad.

– Ostatnie cztery miesiące wojny za naszą wschodnią granicą pokazały, jak dalece ładunki z tego obszaru są strategiczne nie tylko dla Europy, ale dla świata – mówił Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który poinformował o przygotowaniu portów do obsługi zwiększonej ilości ładunków, spodziewanej w drugim półroczu. Chodzi m.in. o import węgla i eksport zboża.

Prezes ZMPSiŚ zapowiedział, że wkrótce rozstrzygną się postępowania przetargowe dotyczące dwóch ważnych inwestycji w Świnoujściu. Chodzi o budowę głębokowodnego terminalu kontenerowego oraz dzierżawę terenów kupionych od Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia przez inwestora, który chce tam zbudować port instalacyjny dla morskich farm wiatrowych.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej i całego sektora offshore zajął sporo miejsca w programie drugiego dnia kongresu. Odbyła się m.in. debata rektorów uczelni ze Szczecina, Gdyni, Gdańska i Koszalina pt. „Nauka dla offshore”. W osobnym panelu dyskusyjnym wskazywano na szansę, jaką jest morska energetyka wiatrowa dla polskich stoczni.

Jednym z dominujących tematów debat były nowe technologie oraz innowacyjne rozwiązania w żegludze i portowej infrastrukturze, a wszystko w kontekście tzw. zielonej transformacji związanej z ochroną środowiska. Mówiono również o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w transporcie morskim oraz o kierunkach rozwoju cyfryzacji w portach.

Organizatorem 9. Międzynarodowego Kongresu Morskiego był Klaster Morski Pomorza Zachodniego wraz z Fundacją Kongres Morski, a współorganizatorami – Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Ministerstwo Infrastruktury. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowało Ministerstwo Infrastruktury oraz wojewoda zachodniopomorski. ©℗

(ek)