Pod znakiem światowych wydarzeń. Po raz 9. w Szczecinie debatuje branża morska

Na znaczenie branży morskiej dla gospodarki narodowej, zwłaszcza teraz – w obliczu popandemicznej odbudowy oraz skutków gospodarczych wywołanych agresją Rosji na Ukrainę – chcą zwrócić uwagę organizatorzy i uczestnicy 9. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie. Mówił o tym w środę (29 czerwca) wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, otwierając w Operze na Zamku dwudniowe wydarzenie.

– Dzisiaj musimy się zmierzyć z tak ogromnym wyzwaniem, jakim jest tragedia na Ukrainie, z drugiej strony przebudowaniem całej naszej polityki związanej z gospodarką państwa, bo nie ma co ukrywać, porty, gospodarka morska, infrastruktura czy armatorzy będą pełnić niezwykle istotną rolę – powiedział Marek Gróbarczyk. – Przebudowanie tego systemu będzie oparte przede wszystkim na aktywach, które znajdują się na Pomorzu. To trudne i niezwykle odpowiedzialne zadanie, bo w zasadzie wszystko, co wjeżdżało na kołach, po torach, dzisiaj musi przypłynąć. Ale też jest to ogromna szansa przede wszystkim dla Pomorza, dla gospodarki morskiej, dla rozwoju infrastrukturalnego.

O rozbudowie portu w Świnoujściu

Wiceminister wymienił to, co udało się do tej pory zrobić: wielkie inwestycje trwające w portach, decyzje o rozbudowie terminali, gazoportu, ogromne środki zaangażowane w modernizację portu Szczecin, pogłębienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5 m.

– Każdy hektar, każdy metr gruntu składowania czy magazynowania jest dzisiaj na wagę złota – podkreślił. – Pokazały to ostatnie przetargi we wszystkich portach, jeśli chodzi o dzierżawę, bo kolejka chętnych była bardzo duża.

Jak dodał, to nie wszystko.

– Dzisiaj stajemy przed niezwykle istotnym zadaniem, przede wszystkim otwarcia Świnoujścia dla kontenerowców, a więc pogłębienia do 17 m toru podejściowego – mówił M. Gróbarczyk. – To infrastruktura związana z rozbudową portu w Świnoujściu.

Zwrócił uwagę, że to samo dzieje się na wschodnim wybrzeżu: w Gdańsku czy Gdyni. Porty rozszerzają swoje granice, a dzięki stworzonemu mechanizmowi finansowemu (obligacje państwowe, instytucje finansowe i wkład własny) dostały one bardzo dużo pieniędzy na realizację tych działań. Poza tym środki unijne z nowej perspektywy mają wesprzeć inwestycje związane z dostępem od strony wody, a więc nowe falochrony, terminal pływający LNG z całą infrastrukturą czy kolejny terminal masowy w Świnoujściu i port zewnętrzny w Gdyni. Wiceminister wspomniał też o żegludze śródlądowej i budowie morskich farm wiatrowych.

– Wierzę mocno w to, że pierwsze farmy będą stawać w 2025 roku, ale cała infrastruktura musi ruszyć właśnie teraz – stwierdził.

List z okazji 9. MKM do jego organizatorów i uczestników od premiera Mateusza Morawieckiego odczytał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Dobry i zły wpływ na gospodarkę morską

Pierwszego dnia odbyły się trzy debaty plenarne, nawiązujące do bieżących wydarzeń na świecie, jak wojna na Ukrainie czy popandemiczne ożywienie w logistyce i transporcie, mające wpływ na gospodarkę morską.

Drugi dzień wypełnią spotkania i prelekcje w Centrum Konferencyjnym Hotelu Radisson Blu. Podczas paneli dyskusyjnych zostaną poruszone tematy dotyczące portów, żeglugi, rozwoju, innowacji, nauki, ekologii, transportu morskiego w obliczu wojny na Ukrainie, budowy promów typu ro-pax, branży remontów statków, przyszłości technologii wodorowej czy tzw. zielonej żeglugi na forum Unii Europejskiej.

Organizatorami 9. Międzynarodowego Kongresu Morskiego są Klaster Morski Pomorza Zachodniego i Fundacja Kongres Morski, a współorganizatorami – Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz Ministerstwo Infrastruktury. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Ministerstwo Infrastruktury oraz wojewoda zachodniopomorski. Resort pełni też rolę opiekuna merytorycznego Kongresu.

Organizatorzy, poruszeni wydarzeniami na Ukrainie, zdecydowali, że cały dochód uzyskany ze sprzedaży wejściówek na 9. MKM zostanie przeznaczony na pomoc narodowi ukraińskiemu.

