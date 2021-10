Dla pobierających rentę rodzinną. Ostatni moment na złożenie zaświadczenia

Do końca października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną, powinni dostarczyć do ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Jeśli się spóźnią, stracą świadczenie. W tym roku ostatni dzień października przypada w niedzielę, a w poniedziałek jest święto, dlatego studenci mają czas na potwierdzenie kontynuowania nauki do wtorku – 2 listopada.

- Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia - przypomina Karol Jagielski, rzecznik regionalny ZUS w naszym województwie. - Dziecko, które nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat. Chyba, że urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki wydaje placówka, w której student się uczy.

- Jeżeli nie złoży go w terminie w ZUS, renta zostanie wstrzymana - informuje K. Jagielski. - Nie trzeba co roku przedstawiać informacji o dalszej nauce, jeśli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wpisze jej całkowity czas.

Ważne jest również, żeby student uprawniony do renty powiadomił ZUS, gdy przestanie się uczyć. Jeśli tego nie zrobi, to ZUS dalej będzie wypłacał świadczenie. A nienależnie pobrane pieniądze trzeba będzie oddać razem z odsetkami.

