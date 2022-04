Po 14 ogłoszeniach o przetargu stary dok odpłynął z Gryfii

Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie udało się w końcu sprzedać stary dok pływający SSR-1. Zbudowana w 1940 roku jednostka od dwóch lat nie była eksploatowana z powodu złego stanu technicznego. Wystawiono ją na sprzedaż. Kupiec znalazł się dopiero w 14. przetargu.

Jak poinformowała MSR „Gryfia”, dok opuścił teren stoczni w czwartek, 21 kwietnia, po wcześniejszym przekazaniu jednostki nowemu właścicielowi. Podpisanie umowy sprzedaży w ubiegłym miesiącu zakończyło proces prowadzonych postępowań przetargowych w sprawie zbycia doku, które były ogłaszane przez spółkę od listopada 2020 do lutego 2022 roku czternastokrotnie.

– Kupiła go firma usługowo-handlowa z Warszawy – powiedział Amarendra Roy, członek zarządu ds. handlowych w „Gryfii”.

Jednostka prawdopodobnie zostanie zezłomowana. Do tej pory stała przy pirsie przy nabrzeżu Gdyńskim stoczni. Została przeholowana do nabrzeża Mazowieckiego na Ostrowie Brdowskim.

SSR-1 to pływający dok skrzyniowy, bez własnego zasilania. Jego długość całkowita wynosi 156,2 m, szerokość zewnętrzna – 33,2 m, wysokość całkowita – 14 m, nośność – 7200 ton (ograniczona do 4500 ton). Wyposażony jest w dwa żurawie. Został zbudowany w 1940 roku w Hamburgu. Służył przez 80 lat, do marca 2020 roku. Z uwagi na zły stan techniczny i brak ekonomicznego uzasadnienia jego remontu dok pozostawał wyłączony z eksploatacji. Nie był wpisany do rejestru zabytków.

Obecnie „Gryfia” przygotowuje się do budowy nowego pirsu i przebudowy nabrzeża Gdyńskiego. W miejscu tym ma stanąć nowy dok (nr 8), który powstaje w Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”.

