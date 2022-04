Szykują miejsce dla nowego doku Gryfii. Wojewoda wydał zgodę na budowę i rozbiórkę

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” w Szczecinie przygotowuje infrastrukturę, która umożliwi posadowienie nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim. We wtorek (26 kwietnia) wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podpisał decyzję o pozwoleniu na budowę oraz rozbiórkę, obejmującą modernizację istniejącego nabrzeża i pirsu.

Nowy dok numer 8, budowany obecnie w Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”, stanie w miejscu wycofanego z eksploatacji 82-letniego doku nr 1.

– Jako urzędnik państwowy, daję „zielone światło” zarządowi „Gryfii”, całemu zespołowi stoczni remontowej, żeby z tym wielkim procesem ruszać, mam nadzieję, bardzo dynamicznie – powiedział wojewoda. – Dla Szczecina przemysł stoczniowy, portowy jest niezwykle istotny. Cała gospodarka morska jest bardzo ważna i nie możemy o tym zapominać. To nie jest tak, że buduje się to łatwo, że można odbudowywać zgliszcza w ciągu bardzo krótkiego czasu. Ale robimy to. Będziemy starać się to robić i to „zielone światło” dla przebudowy, dla modernizacji po to, żeby posadowić tutaj dok przez „Gryfię”, jest tego najlepszym dowodem.

Jak dodał, przedsięwzięcie stanowi olbrzymie wyzwanie, gdyż czasy są trudne, a sytuacja międzynarodowa wpływa negatywnie na rynek surowców energetycznych, materiałów budowlanych czy łańcuchów dostaw.

– Ale wierzę głęboko w to, że uda się tę inwestycję zrealizować – zaznaczył Z. Bogucki.

Jest ona, jego zdaniem, niezwykle ważna nie tylko dla samej stoczni i dla Szczecina, ale dla całej gospodarki morskiej w regionie i kraju.

– Musimy inwestować – stwierdził. – To myślenie strategiczne nie tylko na najbliższe miesiące, lata, ale dalej, będzie się nam opłacało – Szczecinowi i Pomorzu Zachodniemu.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 27.04.2022 r.

(ek)