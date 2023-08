Bezpiecznie, czysto i tanio spalą odpady

Fot. Dariusz GORAJSKI

Na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie planowana jest budowa nowego obiektu. W bezpośrednim sąsiedztwie EcoGeneratora ma powstać instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. List intencyjny w tej sprawie w czwartek podpisali marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz prezes Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie Tomasz Lachowicz.

Instalacja do spalania odpadów medycznych i weterynaryjnych ma zabezpieczyć potrzeby całego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Dzięki niej podmioty ze Szczecina i okolic generujące tego typu odpady mogłyby zagospodarować je w bliskiej okolicy, bez ponoszenia kosztów za ich transport poza województwo. Obecnie brak jest możliwości zlecenia unieszkodliwienia niebezpiecznych odpadów medycznych w Szczecinie. Są przewożone – w przypadku Szczecina – drogami publicznymi na odległość ok. 100 km do Gryfic. Prywatne firmy wywożą je nawet na Śląsk. Powoduje to oczywiście zwiększenie kosztów ponoszonych przez szpitale na gospodarkę odpadami.

– Pracujemy nad projektem spalarni odpadów medycznych, która będzie służyła placówkom medycznym ze Szczecina, ale i całego regionu – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. – Powstanie celowa spółka, ale miasto nie będzie uczestnikiem tego projektu.

Liderem ma być miejska spółka, jaką jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, drugim udziałowcem – samorząd województwa.

– Ten projekt wpisuje się w strategię zarówno miasta, jak i regionu, wszystkim nam zależy, by Szczecin był czystszy – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

W regionie jest 9 szpitali, w tym 6 naprawdę dużych, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa. Są jeszcze placówki należące do miasta i podmioty prywatne.

– Wszystkie one wytwarzają odpady medyczne i nie możemy udawać, że problemu nie ma – mówi marszałek. – Dzięki instalacji, która powstanie przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów, będzie bezpieczniej i taniej.

Nowa instalacja ma powstać do 2027 r. Linia ma obsługiwać ok. 5-6 tys. t odpadów rocznie. To niewiele na tle całego EcoGeneratora, który rocznie unieszkodliwia ok. 160 tys. t rocznie. Dzięki temu powstaje energia cieplna, ale także prąd, który zasila m.in. sygnalizację i oświetlenie uliczne, a także szczecińskie tramwaje. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI