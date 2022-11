„Twierdza” w Konarzewie. Stacja redukcyjna gazu Baltic Pipe

Już od kilku tygodni płynie do Polski rurociągiem Baltic Pipe gaz z Norwegii.

Rurociąg przebiega przez Danię, rura wychodzi z Bałtyku na polski brzeg w Pogorzelicy, a stamtąd prowadzi do powstałej dalej ok. 4,5 km stacji redukcyjnej Konarzewo. Powstała ona w szczerym polu na wysokości zjazdu do wsi Skalno. Do stacji prowadzi nowa asfaltowa droga (z hydrantami) o długości 1,8 km od trasy Pogorzelica – Konarzewo.

Do stacji redukcyjnej w Konarzewie gaz z Pogorzelicy doprowadzany jest rurociągiem o średnicy 90 cm pod ciśnieniem 12 MPa. W Konarzewie następuje jego redukcja do ciśnienia 8,4 MPa i dalej popłynie już rurami o średnicy jednego metra. Kolejnym punktem odbioru jest węzeł przesyłowy w odległych o 36,5 km od Konarzewa w Płotach. Stąd gaz płynie do kolejnej tłoczni powstającej w Goleniowie, a potem dalej aż do Lwówka w woj. wielkopolskim. Długość całego gazociągu to 191 km.

Obiekt w Konarzewie, ze zrozumiałych względów bezpieczeństwa, przypomina więzienie, gdyż ogrodzony jest wysokim płotem, na szczycie którego jest drut kolczasty. Wszędzie są kamery i ochrona. ©℗

Tekst i fot. Mirosław KWIATKOWSKI