D.Tusk: w środę złożymy projekt ustawy ws. waloryzacji świadczenia 500 plus

Były premier, a obecnie przewodniczący PO Donald Tusk. Fot. PAP/Łukasz Gągulski

W środę złożymy w Sejmie projekt ustawy ws. waloryzacji świadczenia 500 plus; zaproponujemy, żeby to na Dzień Dziecka, a nie na Sylwestra polskie dzieci otrzymały to świadczenie w wysokości 800 zł - ogłosił we wtorek w Krakowie przewodniczący PO Donald Tusk.

W niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że świadczenie 500 plus od nowego roku zostanie zastąpione nową stawką – 800 plus. W odpowiedzi na to lider PO Donald Tusk zaproponował w poniedziałek, by wprowadzić tę zmianę już 1 czerwca tego roku, na Dzień Dziecka. We wtorek, w radiu RMF FM, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że polityka PiS jest przemyślana, konsekwentna i ten plan podwyższenia 500 plus od 1 stycznia jest najbardziej optymalny. "Tak mamy zaplanowane w planie budżetowym" - zaznaczyła.

Tusk, podczas wtorkowego posiedzenia klubu KO w Krakowie, powiedział, że 500 plus zostało przez "drożyznę, przez PiS-owską inflację zżarte o 1/3".

- I nie spodziewałem się, że to moje "sprawdzam" nabierze takiego mocnego wymiaru i znaczenia już kilkanaście godzin później (...). Waloryzacja tego świadczenia, naszym zdaniem, powinna być wprowadzona teraz, jeśli nie jest zwykłą, kampanijną zagrywką (prezesa PiS Jarosława) Kaczyńskiego. Nawet nie minęły 24 godziny, kiedy PiS oświadczył ustami minister Maląg, że oni nie są zainteresowali waloryzacją świadczenie 500 plus do wysokości 800 plus w tym roku - zauważył Tusk.

- W związku z tym, my tym bardziej i szybciej zaproponujemy to rozwiązanie, żeby tak - jak to powiedziałem wczoraj - żeby to na Dzień Dziecka, a nie na Sylwestra polskie dzieci to świadczenie otrzymały - poinformował lider PO.

Dodał, że zobowiązał szefa klubu KO Borysa Budkę do przygotowania odpowiednich projektów w tej sprawie. Choć, jak zaznaczył, one de facto były przygotowane wcześniej. - Jutro projekt ustawy w tej kwestii zostanie złożony do pani marszałek (Sejmu Elżbiety Witek) - zapowiedział Tusk.

