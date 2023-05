Radość z Pikselem

Piksel lgnie do człowieka i jest szalenie szczęśliwy, gdy ktoś zechce zabrać go na spacer. Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie

Piksel to malutki psi staruszek, który niczego bardziej nie pragnie, jak zwrócić na siebie uwagę zza schroniskowych krat...Ma w sobie jeszcze wiele radości i sił na harce u boku kogoś, kto go do siebie zabierze i da mu szczęśliwe życie.

- Piksel bardzo lgnie do człowieka i jest szalenie szczęśliwy, gdy ktoś zechce zabrać go na spacer - opowiada o nim wolontariusz ze szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w którym psiak przebywa. - Mimo wieku, nie brak mu sił do życia, piesek uparcie wierzy, że starość to jednak radość i na pewno znajdzie się jeszcze ktoś, kto zakocha się w nim po uszy.

Kto jest na to gotów i chciałby Piksela (104/23) lub jakąkolwiek inną równie samotną i złaknioną przyjaźni psinę czy kocinę przyjąć do rodziny, jest proszony o kontakt ze szczecińskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt – tel. 723-578-434 (ul. Południowa, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl). Placówka jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8-16. Adopcje odbywają się od g. 8 do 15.30.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(gan)