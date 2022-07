Indywidualista nazwany Cyganem

Niemały, niemłody i nie zabiega o uwagę, nie łasi jak inne przy pierwszym spotkaniu. To duży czary siedmiolatek, więc znalazł się niemal na końcu schroniskowej listy adopcyjnej. Jednak warto dać mu szansę.

Mowa o przyciągającym uwagę sportową sylwetką psiaku, któremu w schronisku nadano imię, które do niego kompletnie nie pasuje. O Cyganie.

- Trafił do nas pod koniec kwietnia br. Dowieziony przez pogotowie interwencyjne z ul. Batalionów Chłopskich - opowiadają pracownicy schroniska. - To duży i silny pies. Nieco zdystansowany. Przy pierwszym spotkaniu zachowuje rezerwę i nie zabiega o uwagę człowieka. Aby zaufać, potrzebuje czasu. To pies aktywny, samodzielny, typowy psi indywidualista.

Początkowo na smyczy rwał do przodu. Nie wiadomo czy to przez ciekawość świata, czy przez zaniedbanie ze strony poprzedniego właściciela. Teraz został przez tymczasowych opiekunów - jak mówią - lekko wytonowany.

- To nie jest łatwy pies. Wymaga doświadczonego, spokojnego i cierpliwego opiekuna. Ważne, aby mu się nie narzucał lecz tolerował Cygana psią niezależność - zwracają uwagę pracownicy schroniska.

Kto chciałby tego wyjątkowego chłopaka (1527/22) - lub jakąkolwiek inną równie samotną i złaknioną przyjaźni psinę czy kocinę - przyjąć do rodziny, jest proszony o kontakt ze szczecińskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt - tel. +48 91-487-02-81 (al. Wojska Polskiego 247, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl). Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele - oprócz świąt - w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu". Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdziecie w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)