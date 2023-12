Byle do dzwonka

– Droga redakcjo, dziękujemy za zaproszenie do udziału w konkursie dla gazetek szkolnych. Jesteśmy fajnymi dzieciakami ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie. Dopiero zaczynamy przygodę z pisarstwem, ponieważ nasza gazeta „Byle do dzwonka” ma niewiele ponad rok. Miłej lektury! – koperta z trzema egzemplarzami pisma, która dotarła do naszej redakcji, zawierała także list od nastoletnich dziennikarzy.

My jednak znamy podstawówkę w Choszcznie – poprzednia gazetka „Szkolne Wieści”, która już nie istnieje, zdobyła w 2014 roku nagrodę główną w naszym konkursie „Szkolny Pulitzer” a numer „Kuriera Szczecińskiego” z tekstami ówczesnych redaktorów pisemka na pewno ma swoje miejsce w szkolnej bibliotece.

Dziś nowa redakcja „Byle do dzwonka” ma na koncie kilka numerów gazetki a nawet wydanie specjalne przygotowane z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Nad kilkunastoosobowym zespołem, który wciąż jest otwarty na kolejnych uczniów chętnych relacjonować na łamach bieżące wydarzenia szkoły, czuwają dwie nauczycielki: Helena Banaś i Marta Dubownik.

Noś odblaski

Co roku o tej porze, czyli w okresie jesiennym wraca temat bezpiecznego powrotu do domu oraz widoczności na drodze. Dlatego każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę jak ważne jest noszenie odblasków.

Pogoda w tym czasie niestety nas nie rozpieszcza. Robi się chłodno i szybciej zapada zmrok. Do tego powstają mgły i wieje silny wiatr oraz częściej zakładamy na siebie ciemniejsze ubrania, co również sprawia, że jesteśmy mniej widoczni dla kierujący pojazdami.

Rano, kiedy wychodzimy do szkoły jest jeszcze na dworze szaro, często towarzyszy nam mgła. Bez odblasków jesteśmy jeszcze mniej zauważalni na przejściach dla pieszych. Dotyczy to też osób, które poruszają sie rowerami bądź hulajnogami. Tak samo jest po południu, gdy wracamy z zajęć dodatkowych. Udowodnione jest, że kierowca jest w stanie o wiele szybciej zareagować kiedy mamy odblaski.

Jest bardzo dużo rodzajów odblasków, zaczynają od kamizelek po różnego rodzaju bransoletki. Są również maskotki, które można przypiąć do plecaka, wtedy będziemy bardziej widoczni, bezpieczni, a dodatkowo będziemy mieli fajny gadżet. Coraz więcej producentów np. firm odzieżowych decyduje się na umieszczenie odblasków na swoich ubraniach (kurtki, buty, czapki). Co zasługuje na pochwałę i docenienie. Także jeżeli chodzi o rowery i hulajnogi to świetnym rozwiązaniem są nakładki bądź rurki odblaskowe zakładane na koła.

Podsumowując, zachęcam wszystkich do noszenia odblasków. Bądźmy widoczni na drodze i zadbajmy o swoje bezpieczeństwo. Tak wiele zależy od nas!

Anastazja Król 3 d

Uwolnić Poly

Hej, jestem Zuzia z klasy 3b. Opowiem Wam o bardzo ciekawej książce, którą dostałam od taty w prezencie. I to nie jest lektura!

Książka, którą niedawno przeczytałam nosi nazwę „Uwolnić Poly”. Autor tej książki to Nicolas Vanier. Bardzo fajnie się ją czyta, bo ma duże litery i jest mega wciągająca. Jest to piękna i poruszająca opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki i kucyka. Dziesięcioletnia Cecile wraz z mamą powraca po latach do rodzinnego miasteczka. Dziewczynka czuje się tu obco, nie ma przyjaciół i nie potrafi się odnaleźć w nieznanym miejscu. Nic dziwnego, że z radością przyjmuje wiadomość o pojawieniu się w okolicy objazdowego cyrku. Cecile jest zachwycona prezentowanymi przez artystów sztuczkami, a cyrkowe zwierzaki kradną jej serce. Szczególną sympatią dziewczynka obdarza Poly – uroczego kucyka o niesamowitych zdolnościach. Wkrótce okazuje się, że zły właściciel cyrku bardzo źle traktuje swoje zwierzęta, a szczególnie Poly. Cecile układa więc brawurowy plan ratunkowy.

Mam nadzieję, że nie zdradziłam zbyt dużo, a zachęciłam Was do wyciągnięcia ręki po tą pozycję na bibliotecznej półce.

Zuzia Bosacka 3 b

Schronisko dla zwierząt w Choszcznie

W schronisku dla zwierząt w Choszcznie na dom czeka ponad 200 piesków, więc jeśli szukasz przyjaciela na pewno go tam znajdziesz. Pamiętajmy, że adopcja to poważna decyzja i należy ją dobrze przemyśleć, bo pies to nie zabawka.

Psiaki różnią się wielkością, umaszczeniem i cechami charakteru. Łączy je to, że w schronisku przebywają niestety od kilku lat i mają jedno wspólnie marzenie – znaleźć wspaniały dom. Szukając psa dla siebie, należy zasięgnąć rady opiekuna, który pies będzie dla nas właściwy. Podczas spacerów zapoznawczych piesek poznaje nas, zapamiętuje głos, zapach, zaczyna nam ufać i tak powstaje więź. Jeśli nie masz możliwości, aby adoptować pieska zachęcam do odwiedzin w schronisku, gdzie każdy może stać się wolontariuszem. czyli pomagać w opiece poprzez wyprowadzenie, karmienie czy dostarczanie zabawek lub

smakołyków.

Oskar Juszczak 3 d

JEŻ i wspaniali goście

Junior – Edu – Żywienie, czyli JEŻ, to program edukacji żywieniowej uczniów szkół podstawowych w klasach I - VI, w którym w roku szkolnym 2022/2023 udział wzięła Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie.

Podczas wielu zajęć zarówno w klasach jak i w pracowni kuchennej pod czujnym okiem pani dyrektor Agnieszki Czukiewskiej uczniowie klas IV-VI podnosili swoje kompetencje oraz świadomość prawidłowego i zdrowego żywienia. Powstało wiele prac plastycznych, a podczas Dni Profilaktyki uczniowie wraz z rodzinami stworzyli wspaniałe wiersze o tematyce prozdrowotnej. Najmłodsi natomiast brali udział w wielu ciekawych spotkaniach, szkolnych konkursach i zajęciach sportowych.

Koordynatorem programu oraz opiekunem pracy konkursowej była pani Helena Banaś. W ogólnopolskim konkursie zaprojektowała kalendarz na rok 2024 według wskazanych wymagań technicznych jak i merytorycznych. „JEŻ-owe inspiracje: 12 mocy na 12 miesięcy”. Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie zajęła pierwsze miejsce w województwie zachodniopomorskim.

W październiku, w ramach nagrody pracownicy Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie przeprowadzili w szkole laureata dwa warsztaty żywieniowo-kulinarne dla uczniów. Zajęcia była bardzo ciekawe i inspirowały do zadawania pytać oraz dyskusji na temat żywienia. Temat jest bardzo rozległy, dlatego planowane są dalsze działania i wdrażanie programu w nowym roku szkolnym 2023/2024.

Karolina Kleinszmit kl. VII