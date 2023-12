„35 posterunek”, czyli co w szkole piszczy

60-70 egzemplarzy kwartalnika „35 Posterunek” rozchodzi się w mgnieniu oka – gazetkę Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie redagują uczniowie klas starszych. W zespole dziennikarskim są już nawet piątoklasiści. Piszą artykuły, samodzielnie je ilustrując uchwyconymi kadrami.

– Tworzymy gazetkę już od dekady – swoich podopiecznych uczęszczających na kółko dziennikarskie chwali za pracowitość i kreatywność Aneta Szmudzińska, polonistka, a jednocześnie pomysłodawczyni pisma. – Na łamach gazetki chcemy pokazać, czym żyjemy, co się dzieje w szkole, co cieszy dzieci i młodzież.

Od technicznej strony o pismo dba nie tylko zespół redakcyjny składający się z uczniów, ale przede wszystkim Aleksandra Sławińska – pani od informatyki.

Mimo iż gazetka szkoły z ul. Świętoborzyców swój pierwszy numer wydała przed dziesięcioma laty, debiutuje w naszym konkursie – nadesłała swoje zgłoszenie po raz pierwszy. Poczytajmy zatem, czym żyją uczniowie z tej szczecińskiej podstawówki.

(kel)

Mniej znane dziedziny sportu

Mało kto wie, że można grać w piłkę w kajaku! Gra ta nazywa się kajak – polo, a biorą w niej udział 2 drużyny po 5 osób (plus 3 rezerwowych), które rozgrywają mecze na basenie lub otwartej wodzie. Zawodnicy poruszają się na krótkich i zwrotnych kajakach, starając się umieścić piłkę w bramce przeciwnika. Dolna krawędź bramki jest zawieszona na wysokości 2 metrów nad wodą. Piłkę można rzucać rękami lub specjalnym, przeznaczonym do tego celu wiosłem. W kajak – polo nie ma stałego bramkarza. Gra ta nie jest sportem olimpijskim. Kajak – polistów można spotkać również w Szczecinie (Szczeciński Dom Sportu).

Marta Hierosimczyk

Wywiad z panią Martą Božinoski

Przeprowadziliśmy wywiad z panią Martą Božinoski, która uczy języka angielskiego w naszej szkole. Wywiad dotyczy zawodu nauczyciela. Zachęcamy do przeczytania.

– Dzień dobry! Jak zaczęła się Pani przygoda z zawodem nauczyciela języka angielskiego?

– Moja przygoda zaczęła się od tego, że zawsze lubiłam pracować z dziećmi, chociaż nie tylko. Wcześniej pracowałam z dorosłymi. W końcu stwierdziłam, że nadeszła pora, aby sprawdzić, jak funkcjonuje świat dzieci.

– Co skłoniło Panią do wykonywani właśnie tego zawodu?

– Zamiłowanie do tego, żeby przekazywać swoją wiedzę.

– Ile lat pracuje Pani jako nauczyciel?

– Tego nie można policzyć w latach, ponieważ jestem również tłumaczem języka angielskiego. Moją przygodę w zawodzie nauczyciela zaczęłam dopiero w waszej szkole.

– Czy uważa Pani swój zawód za trudny?

– Nie jest trudny – nazwałabym go raczej przyjemnym. To jest dla mnie czysta przyjemność przychodzić tutaj do szkoły. Świetnie jest wrócić do lat swojego dzieciństwa i poczuć się tak młodym jak Wy.

– Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?

– Was – uczniów.

– Uczy Pani języka angielskiego. Proszę powiedzieć, czy trzeba mieć jakieś dodatkowe predyspozycje, żeby zostać nauczycielem tego przedmiotu?

– Przede wszystkim należy znać język angielski. Dobrze jest być po filologii angielskiej. Dodatkowo potrzebne jest podłoże pedagogiczne. Ponadto ważna jest również umiejętność słuchania i rozmowy z uczniami.

– Jak według Pani wygląda idealna lekcja?

– Idealna lekcja to taka, na której uczniowie mnie słuchają i ze mną współpracują.

– Jak dużo czasu potrzebuje Pani na przygotowanie do lekcji?

– Oj… przygotowuję się dokładnie tak samo, jak każdy uczeń. Siadam w domu, odrabiam prace domowe…

Mikołaj Janta-Lipiński, Bogusz Zmitrowicz

Najlepsze miejsca na urlop niedaleko Szczecina

Krzywy Las w okolicach Gryfina – znajduje się on w Czarnowie, niedaleko Gryfina. W tym miejscu rosną specyficzne, zdeformowane sosny zwyczajne. Kilkaset drzew posiada charakterystyczne wygięcie na wysokości około 20 centymetrów nad ziemią. Tworzą w ten sposób nietypowy i bardzo tajemniczy widok.

Jezioro Szmaragdowe – charakterystyczny zbiornik wodny znajduję się na obrzeżach miasta dzielnicy Zdroje i stanowi część okolicznego parku krajobrazowego. Akwen wodny oferuje bowiem bardzo ładny widok oraz przyjemną atmosferę. Swojego czasu w miejscu tym znajdowała się kopalnia kredy i margla.

Muzeum historyczne „skarb’’ w Policach – jest to niezwykłe miejsce, które gromadzi zbiory pochodzące z hitlerowskich obozów koncentracyjnych, które znajdowały się niegdyś na terenach Polic i fabryki benzyny syntetycznej, w której produkowano paliwo dla niemieckiej armii.

Wyspa Wolin – to spokojna i malownicza okolica, która oferująca wiele interesujących i pięknych zakątków. W Wolinie możemy odwiedzić interesujące centrum Słowian i Wikingów.

Jezioro Morzycko – to doskonałe miejsce na wczasy nad jeziorem i kąpiele wodne. Znajduje się tam pole kempingowe i namiotowe, więc można zatrzymać się nad nim na dłużej.

Puszcza Wkrzańska – jest to doskonałe miejsce dla osób, które cenią sobie wypoczynek blisko spokojnej natury. Coś dla siebie znajdą również miłośnicy rowerów oraz jazdy konnej. Ciekawym pomysłem na wykorzystanie czasu wolnego w puszczy Wkrzańskiej jest wyprawa malowniczymi szlakami kajakowymi.

Wizyta w Stargardzie – Stargard nosi miano Klejnotu Pomorza i jest jednym z najstarszych oraz najciekawszych miast regionu. Podczas spaceru po Stargardzie będziemy mogli zobaczyć także zabytki stanowiące unikaty na skale Pomorza oraz całego kraju.

Motylarnia w Niechorzu – została stworzona z myślą o prezentacji owadów pochodzących z całego świata. Można zobaczyć tam około 500 gatunków wielobarwnych motyli. Każdy zwiedzający będzie mógł w spokoju delektować się widokiem setek motyli.

Muzeum figur woskowych w Kołobrzegu – można zobaczyć tam realistyczne figury znanych aktorów, sportowców i polityków na malowanych tłach.

Lubczyna plaża – znajduje się ona nad jeziorem Dąbie. Jest to idealne miejsce do wypoczynku i wspaniałe na piknik.

Emilia Ciesielska, Wiktoria Orell

Odrobina humoru

– Jakie są ulubione ryby matematyka?

– Sumy.

* * *

Nauczycielka języka polskiego pyta uczniów:

– Jak brzmi liczba mnoga od rzeczownika „niedziela”?

– Wakacje, proszę pani.

* * *

Rozmawiają koledzy:

– Powtarzałeś coś przed egzaminem?

– No jasne!

– A co?

– Będzie dobrze, będzie, będzie dobrze.

* * *

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły:

– Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy.

– Dlaczego?

– Nie musisz kupować książek na przyszły rok – zastaję w tej samej klasie!

* * *

Pani pyta Jasia:

– Jaki jest największy las na świecie?

– Las Vegas!

* * *

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:

– Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu: „Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach”?

Zgłasza się Jasio:

– Kłamstwem, panie profesorze!

Amelia Janusz, Marta Podbielska