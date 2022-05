Tysiące szkoleń już się odbyło i to na pewno nie koniec! „Chcemy być liderem na skalę ogólnopolską”

– Mamy potencjał, by nasza platforma szkoleniowa w ciągu kilku miesięcy rozwinęła się do tego poziomu, by być liderem ogólnopolskim. Wzrost miesiąc do miesiąca jest imponujący. Przyciągamy nowych uczestników, oferujemy kolejne tematy szkoleń oraz trenerów, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny szkoleń. Czujemy, że jest to jedno z najważniejszych zadań realizowanych obecnie przez Polską Fundację Przedsiębiorczości – mówi prezes PFP Marcin Pawłowski. Trudno się nie zgodzić. Z platformy korzystają już tysiące uczestników z całej Polski, a każdego miesiąca odbywa się kilkadziesiąt szkoleń na żywo, które następnie w formie podcastów lub relacji wideo możliwe są do ponownego odtworzenia.

Nowoczesne, intuicyjne narzędzie szkoleniowe. Dostępne za darmo dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców

Polska Fundacja Przedsiębiorczości od 2004 roku przeprowadziła ponad 4100 szkoleń stacjonarnych i online. Uczestniczyło w nich ponad 170 tysięcy osób. Do czasu wybuchu pandemii wszystkie szkolenia odbywały się stacjonarnie w siedzibie fundacji lub w instytucjach w Polsce, z którymi współpracowaliśmy. Koronawirus zmienił nasze działanie i zaszczepił w głowach pomysł stałego przeniesienia części edukacyjnej do internetu. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Kilka miesięcy temu powstała platforma szkoleniowa, która od samego początku istnienia cieszy się wielkim zainteresowaniem menedżerów, liderów i właścicieli firm, a także pracowników oraz studentów.

– Naszą ideą było zapewnienie przedsiębiorcom w całej Polsce możliwości dostępu do darmowych szkoleń online. Chcieliśmy, by były to szkolenia na żywo, ale by była możliwość wracania do nich, gdy będzie taka potrzeba przez kolejne 48 godzin. Platforma szkoleniowa to nowoczesne, bardzo intuicyjne narzędzie, które pozwala na szkolenie pracowników bez konieczności angażowania ich w wyjazdy, stawiania się na miejscu szkolenia czy innych zajmujących czas elementów dotychczas koniecznych, by się edukować. Tutaj po prostu włączamy komputer i się uczymy od najlepszych trenerów w Polsce – mówi Marcin Pawłowski, prezes PFP. – Mamy ambicję, by być największą w Polsce platformą szkoleniową oferującą bezpłatny dostęp do szkoleń. Jesteśmy na dobrej drodze, by już niebawem pochwalić się tym, że tak się stało. Ufają nam przedsiębiorcy oraz liczni partnerzy – dodaje prezes Pawłowski.

Na platformie odbywają się m.in. szkolenia w ramach cyklu „Biznes Nowej Ery” czy „MOCne w Biznesie”.

Prawo, ekonomia, podatki, ale i coaching i wzmacnianie kompetencji miękkich

Jakie tematy dominują na platformie szkoleniowej? To zależy od momentu gospodarczego, w jakim się znajdujemy. Gdy przedsiębiorcy zachodzili w głowę, jak poradzić sobie z Polskim Ładem, na platformie można było znaleźć nawet kilka szkoleń w tygodniu z tego zakresu. Reagujemy na bieżąco, gdy pojawiają się tematy związane z rynkiem pracy, koniecznością intensyfikacji szkoleń językowych czy marketingowych.– Ogromnym zainteresowaniem cieszą się szkolenia z zakresu prawa, podatków, marketingu internetowego czy rozwijania własnej działalności gospodarczej – przyznaje Marcin Pawłowski, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. – Rekordy, co – przyznaję – jest dla nas miłym zaskoczeniem, biją także szkolenia z coachingu i wzmacniania umiejętności miękkich. Szkolenia z zakresu komunikacji z zespołem, rozwiązywania konfliktów czy pracy w grupie odnotowują rekordową liczbę zgłoszeń od przedsiębiorców – dodaje.

– Jesteśmy świadomi, jakie są potrzeby przedsiębiorców. Aktywnie uczestniczymy w konsultacjach społecznych oraz spotkaniach z udziałem przedstawicieli świata gospodarki. Wszystko po to, by być jeszcze bliżej spraw przedsiębiorców. Działamy na obszarze całej Polski za pośrednictwem 26 oddziałów. Staramy się, by szkolenia były możliwie uniwersalne, tak by wiedza przekazywana przez naszych trenerów była użyteczne dla przedsiębiorcy ze Szczecina, Trójmiasta, Warszawy, Krakowa, ale także dla przedstawicieli MŚP z małych gmin i powiatów – dodaje.

