Polska Fundacja Przedsiębiorczości chce zainspirować kobiety. MOCne w biznesie

Maj przynosi szereg nowych pomysłów i inicjatyw szkoleniowych, z których będą mogli korzystać przedsiębiorcy, menadżerowie i liderzy – wystarczy zarejestrować się na platformie szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Przed nami inauguracja nowego cyklu MOCne w Biznesie skierowanego do kobiet czy kontynuacja cyklu „Biznes Nowej Ery”. Nie zabraknie także szkoleń standardowych. – Staramy się na bieżąco odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców. Nowe tematy związane są zarówno z poszerzaniem i rozwojem kompetencji miękkich, jak i sprawami związanymi z Polskim Ładem, zatrudnianiem osób z Ukrainy czy rozwojem sektora e-commerce – mówi Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Marcin Pawłowski.

Cykle, które gromadzą szerokie audytorium. Startuje projekt MOCne w Biznesie.

Szkolenia z cyklu „Biznes Nowej Ery” tworzone z Santander Bank Polska i Santander Faktoring na stałe wpisane są już w harmonogram wydarzeń organizowanych na platformie szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Szkolenia te cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników i chwalone są za przyjazną formę i wysoką wartość merytoryczną. W maju zapraszamy na spotkania „Perspektywy ekonomiczne w roku 2022” (10.05) prowadzone przez ekspertów Santander Bank Polska oraz „Zarządzanie finansami firmy w oparciu o szybką analizę” (17.05).

Nowością będzie cykl MOCne w Biznesie. Szkolenia i wykłady poprowadzą ekspertki w swoich dziedzinach i kobiety sukcesu. Już 11 maja odbędzie się pierwsze z dziewięciu spotkań – Zarządzanie marką osobistą, które poprowadzi blogerka i właścicielka marki Spadiora, Marta Lech-Maciejewska.

– Kobiety śmiało wchodzą w świat biznesu. Nie tylko nie mają kompleksów, ale i w dużej mierze wyprzedzają, kreatywnością, zapałem i tzw. multitaskingiem niejednego mężczyznę. Potrafią organizować sobie życie rodzinne, a jednocześnie doskonale zarządzać firmami. Postanowiliśmy przygotować serię spotkań, które będą jeszcze mocniej inspirować do działania i poszerzać horyzonty – mówi Maria Czerniecka z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Szkolenia potrwają do listopada tego roku. Pełny harmonogram spotkań dostępny jest na stronie santander.pl/mocnewbiznesie. Każde będzie dostępne na platformie szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. W ramach projektu „MOCne w biznesie” kobiety mogą też wziąć udział w konkursach i wygrać: 10 grantów rozwojowych o wartości 11 tys. zł brutto oraz 4 dofinansowania – wejścia kapitałowe – o wartości do 50 tys. euro. Wystarczy, że przyślą swój biznesplan, a kapituła konkursu wybierze te najlepsze. Aby zgłosić się do konkursu trzeba wypełnić formularz dostępny na stronie santander.pl/mocnewbiznesie.

Jakie jeszcze szkolenia są przed nami?

Majowy harmonogram wydarzeń szkoleniowych w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości to nie tylko nowości, ale i szkolenia standardowe przygotowane przez naszych ekspertów.

– Szkolenia „ABC przedsiębiorczości w Polskim Ładzie” poprowadzi Beata Kuśmierek, która wprowadzi przedsiębiorców oraz menadżerów w świat zmian, jakie właśnie są projektowane w ramach poprawek do Polskiego Ładu. Kolejne bardzo ważne tematy dotyczą zatrudniania obywateli z Ukrainy. Szkolenia prowadzi mec. Maja Grzegorczyk. Szkolenia z poszerzania i wzmacniania kompetencji miękkich i talentów komunikacyjnych prowadzić będą coach Małgorzata Krawczak oraz trener Anna Dziwulska – mówi Prezes PFP Marcin Pawłowski.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny po rejestracji na platformie szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Więcej informacji znajdziecie na stronie www.szkolenia.pfp.com.pl