80 proc. konfliktów w firmach wynika ze złej komunikacji. Jak to zmienić? Pochwała cenniejsza niż premia

Obecne czasy to trudny czas dla przedsiębiorców – najpierw pandemia COVID-19, potem wojna w Ukrainie, a w międzyczasie wystrzał inflacji oraz bardzo niepokojące przedsiębiorców zmiany w systemie podatkowym. Tak specyficzny czas wymaga od liderów i menadżerów nie tylko dużej dynamiki działań, ale i zręczności komunikacyjnej oraz umiejętności zarządzana kryzysowego. Na platformie szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości osoby zainteresowane znajdą szereg szkoleń, webinarów oraz e-learningów dotyczących wzmacniania kompetencji miękkich. Jedną z trenerek jest coach i trener biznesu Anna Dziwulska. – Wciąż słyszę pytania od przedsiębiorców jak zaangażować pracowników, jak rozmawiać z ludźmi, żeby nie poczuli się urażeni, czy i jak rozwiązywać konflikty w zespole i jak radzić sobie z emocjami w trudnych sytuacjach? Dlatego też kierując się potrzebami przedsiębiorców, przygotowuję szkolenia, żeby ułatwić im życie – mówi Anna Dziwulska.

Przedsiębiorcy mają problem zarówno z negatywną jak i pozytywną informacją zwrotną

W szkoleniach Anny Dziwulskiej przygotowanych na potrzeby Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości dominują zagadnienia związane z komunikacją, relacjami na linii pracownik-pracodawca oraz mindfulness i odpoczynkiem, od którego w dużej mierze zależy efektywność pracowników. Takie tematy cieszą się rosnącym zainteresowaniem, bo żyjemy w bardzo trudnych i skomplikowanych czasach, które wymagają od przedsiębiorców zupełnie innych strategii komunikacyjnych niż jeszcze kilka lat temu.

– Nie zdajemy sobie często sprawy z tego, że największym błędem jest… brak komunikacji. Zakładamy, że ludzie wiedzą co mają robić i koniec. Rzadko się spotykamy, rzadko wymieniamy się doświadczeniami oraz obserwacjami. Brak spotkań i ustalania priorytetów w naturalny sposób rodzi konflikty. Komunikacja to temat bardzo złożony. Bardzo często błędy w relacjach wynikają ze złego zrozumienia intencji. Tutaj ważną rolę odgrywa ton głosu, uśmiech, słowa jakich używamy – mówi Anna Dziwulska.

W przedsiębiorstwach brakuje także pozytywnej informacji zwrotnej. Przedsiębiorcy wychodzą wciąż z założenia, że skoro ktoś u nas pracuje, to naturalne jest, że ma pracować i robić to dobrze. – Pochwała, dobre słowo, docenienie. To często cenniejsze niż premia. Pracownik czuje, że jest doceniany – mówi Anna Dziwulska. – Czasem brakuje także informacji zwrotnej negatywnej, gdy okazuje się, że pracownik popełnia błędy, a nie są mu one unaoczniane, bo szef boi się, że pracownik odejdzie albo się obrazi – dodaje Dziwulska.

Co jest więc najważniejsze? Ekspertka nie ma wątpliwości: dobre intencje.

Spotkania firmowe? Jaki mają sens? Jak często powinny się odbywać?

Na platformie szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości na bieżąco pojawiają się kolejne szkolenia prowadzone przez Annę Dziwulską. Trenerka uczy między innymi w takich tematach jak: „Jak odzyskać czas i spokój”, „Jak komunikować się w zespole?”, „Jak zaangażować pracownika?” czy „Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych”. Na maj zaplanowano kolejne warsztaty. Wśród nich będą porady dotyczące efektywnych spotkań z zespołem.

– Pracowaliśmy zdalnie przez wiele miesięcy, a teraz wracamy do spotkań twarzą w twarz. Przedsiębiorcy często pytają mnie o organizację spotkań w firmach. Rekomenduje, by takie spotkania miały miejsce raz w tygodniu. Podsumowanie, zaplanowanie działań, omówienie wydarzeń, wyznaczenie kierunków, motywacja pracowników. Spotkania przynoszą poprawienie relacji – mówi ekspertka Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

W wielu firmach spotkania są monologami menadżerów przy znudzonych pracownikach. Jak mówi Anna Dziwulska to bardzo częste. – Efektywne spotkania muszą angażować. Każdy musi „dołożyć swoją cegiełkę” i czuć, że jego słowo jest ważne – dodaje ekspertka.

Więcej informacji na temat szkoleń znajdziecie na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Udział w szkoleniach jest bezpłatny po wcześniejszym zalogowaniu się na platformie szkoleniowej.