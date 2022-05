Przedsiębiorca na „podatkowym rollercoasterze”

Beata Kuśmierek to doradca gospodarczy i trenerka Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Prowadzone przez nią szkolenia z zakresu podatków od wielu miesięcy gromadzą ogromną liczbę widzów na platformie szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gigantycznym zainteresowaniem cieszy się moduł „ABC Przedsiębiorczości” oraz wszelkie szkolenia oraz e-learningi związane z Polskim Ładem. Ekspertka PFP nazywa styczniowe zmiany i idące za nimi nowelizacje „podatkowym rollercoasterem”. Jak przedsiębiorcy odnajdują się w zmianach? Które przepisy poprawionego Polskiego Ładu należy szybko wdrożyć w życie? Jak kadrowe i księgowe radzą sobie ze zmianami?

Polski Ład 2.0 – przedsiębiorcy w obliczu wielkich zmian

W gąszczu podatkowych zmian niejeden przedsiębiorca poważnie się pogubił. Polski Ład przyniósł prawdziwą rewolucję w styczniu, był i nadal jest dużym wyzwaniem dla podatników i ich księgowych, którzy musieli w błyskawicznym tempie dostosować narzędzia informatyczne do nowych regulacji. Potem przedsiębiorcy próbowali odnaleźć się w meandrach kolejnych zmian, objaśnień i interpretacji Ministerstwa Finansów. W ostatnim czasie rządzący zapowiedzieli poprawki do poprawek. Prawdopodobnie więc odmieniony Polski Ład zacznie obowiązywać od lipca.

Beata Kuśmierek, doradca gospodarczy oraz trenerka Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, nie ukrywa, że mnogość zmian jest gigantyczna. Nie tylko przedsiębiorcy, ale także kadrowe i księgowe mają problem, by być na bieżąco ze zmianami i interpretacjami przepisów oraz na bieżąco aktualizować oprogramowanie.

– To bardzo trudny czas, by podejmować decyzję. Przedsiębiorcy nie spodziewali się, że dojdzie do zmiany systemu rozliczeń podatkowych w czasie roku. Jak rozpoczynać działalność? Jak się rozliczać? Jakie przepisy i akty obowiązują, a jakie nie? Dzisiaj nadal jeszcze poznajemy akty prawne regulujące podatki i składki ZUS, które tak naprawdę już niebawem mogą być nieaktualne – mówi Beata Kuśmierek. – Polski Ład wiele zmienił, a jego kolejne mutacje są absolutnym wypaczeniem pierwotnej idei tych zmian. Wszyscy przedsiębiorcy po wejściu w życie projektowanych zmian powinni rozpatrzeć, czy nie opłaca im się zmienić formy opodatkowania. To jest droga zmian w jedną stronę. Przedsiębiorcy, którzy są na podatku liniowym albo ryczałtowym, będą mogli przejść na skalę podatkową – dodaje ekspertka.

– Żegnamy się z bardzo kłopotliwą oraz niejasną dla przedsiębiorców ulgą dla klasy średniej, a w zamian próg procentowy podatku dochodowego dla podatników opodatkowanych na skali podatkowej zmienia się z 17 proc. do 12 proc., to jest bardzo istotna zmiana dla przedsiębiorców. Zmiany podatkowe nie mogą działać na niekorzyść przedsiębiorców, stąd możliwość podejmowania nowych decyzji, ale to nie jest migracja w dowolnym kierunku, a tylko w stronę skali podatkowej – mówi Beata Kuśmierek, doradca gospodarczy i trenerka Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Polski Ład 2.0. Szkolenia dla przedsiębiorców już w czerwcu

Już niebawem ruszą kolejne cykle szkoleniowe dotyczące Polskiego Ładu. Na razie w bieżącym harmonogramie szkoleń PFP znajdują się inne propozycje przygotowane przez Beatę Kuśmierek.

– Na nasze szkolenia jest mnóstwo chętnych. Nasza strategia zakłada, że szkolenia z Polskiego Ładu numer 2

będą mieć miejsce od początku czerwca. Chcemy przekazywać wiedzę na bazie aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw. Szkolenia są bezpłatne, odpowiadamy na wszystkie pytania przedsiębiorców uczestniczących w szkoleniu – mówi Beata Kuśmierek. – Przedsiębiorcy pytają nas: co mamy zrobić? A ja odpowiadam: jeszcze nic. Nie mamy aktu prawnego i do czerwca możemy się przygotowywać, ale projekt to nie jest ostateczny kształt prawny. Przedsiębiorcy muszą być więc gotowi na zmiany oraz na kolejne wyzwania – dodaje ekspertka.

– Przedsiębiorcom towarzyszy niepokój i zdenerwowanie. Oni chcą się skupić na swoich biznesach, a nie na wdrażaniu nowych rozwiązań, a potem poprawek do tych rozwiązań. Naszym zadaniem jako Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości jest dostarczanie merytorycznej wiedzy, która może być praktycznie wykorzystana w firmach, w tym trudnym czasie – dodaje.



Informacje na temat szkoleń znajdziecie na platformie szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości www.szkolenia.pfp.com.pl. Korzystanie z platformy szkoleniowej PFP jest bezpłatne po wcześniejszej rejestracji.