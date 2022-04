Projekt FUR2 powoli zbliża się do finału. Jest jeszcze szansa na skorzystanie z dużego dofinansowania

Projekt FUR2 kończy się w czerwcu 2023 roku. Oznacza to, że przedsiębiorcy mają jeszcze nieco ponad rok, by skorzystać z bardzo atrakcyjnej oferty rozwojowej przygotowanej przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. – Wiemy, że czasy są trudne i nasze otoczenie może wpływać na to, że biznes prowadzi się trudniej. Fundusze, które oferujemy można wykorzystać do podnoszenia kwalifikacji pracowników i zwiększania efektywności działania firm. Większe kwalifikacje, większe umiejętności to szansa na poprawę działalności operacyjnej – wyjaśnia Maria Czerniecka.

Nabór wniosków trwa od 1 kwietnia do momentu wyczerpania limitu środków z alokacji na II kwartał 2022 roku, który wynosi 4 mln zł. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości od 50 do 80% wartości szkolenia z zaznaczeniem, że obowiązuje limit wydatków na jednego pracownika w kwocie 6 tysięcy złotych. Rekrutacja ma charakter otwarty.

Nr tel. komórkowego Nr tel. stacjonarnego Adres e-mail Joanna Ligenza 882 348 218 91 312 92 23 j.ligenza@pfp.com.pl Monika Kołodziejczyk 784 961 130 91 428 36 52 m.kolodziejczyk@pfp.com.pl

– Branże, które obecnie są najbardziej zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na podniesienie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych to sektory medyczne: lekarze, stomatolodzy, fizjoterapeuci, kosmetolodzy. Z dofinansowania w ramach projektu FUR2 korzystają również firmy z branż przemysłowych, morskich, transportowych, budowlanych, wybierając szkolenia zawodowe dla pracowników przemysłowych, kierowców wózków widłowych czy przyszłych kierowców samochodów. Rośnie zainteresowanie szkoleniami kadrowymi i księgowymi. Nadal dużo osób kształci się z nami w zakresie nauki języków obcych czy studiów podyplomowych – mówi Joanna Ligenza, mobilny doradca przedsiębiorcy.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości: www.fur.pfp.com.pl