Za co możemy zapłacić mniej?

Kilkuset mieszkańców Świnoujścia wzięło udział w ogłoszonych przez samorząd konsultacjach społecznych na temat ewentualnych oszczędności w utrzymaniu miasta w związku z rosnącymi kosztami energii elektrycznej.

Ankieta dla mieszkańców Świnoujścia na oficjalnej stronie internetowej miasta dostępna była w ramach konsultacji społecznych. Zawierała sześć pytań, w których samorząd zaproponował konkretne rozwiązania dotyczące ograniczenia kosztów ponoszonych na energię elektryczną.

Co zdecydowali mieszkańcy

– Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej ankiecie. Opinie mieszkańców są dla nas bardzo ważne – mówi I Zastępca Prezydenta Miasta Barbara Michalska. – Najbardziej jednoznaczne odpowiedzi dotyczyły ograniczeń w oświetleniu w godzinach nocnych parków, niektórych ulic, promenad. Wszystkie odpowiedzi zostaną wzięte pod uwagę.

Ponad 300 mieszkańców stwierdziło, że w sezonie jesienno-zimowym miasto powinno ograniczyć oświetlenie promenad od północy do piątej rano. Niewiele mniej osób zaproponowało, by wyłączyć oświetlenie parków w godzinach od 24.00 do 5.00, a także ograniczyć oświetlenie niektórych ulic (np. co drugą lampę) w godzinach 1.00–5.00.

To niejedyne oszczędności

Świnoujski samorząd od lat dba o racjonalną gospodarkę zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Mniejsze rachunki za energię już wcześniej możliwe były dzięki prowadzonej systematycznie termomodernizacji szkół, przedszkoli i innych budynków użyteczności publicznej. Przeprowadzono również wymianę dużej części instalacji oświetleniowej w budynkach i ulicznego oświetlenia na energooszczędne LED, i – co istotne – miasto ma podpisaną korzystną umowę na dostawę energii elektrycznej z operatorem ENEA SA.

– Termomodernizacja większości miejskich obiektów przyniosła spodziewane efekty energetyczne. Budynki są ocieplone, mają wymienione okna, instalacje centralnego ogrzewania, oświetlenie – wylicza Barbara Michalska. – Dodatkowo część szkół ma zdalny monitoring zużycia energii cieplnej, dzięki któremu dyrektorzy tych placówek posiadają wiedzę o bieżącym zużyciu energii i mają możliwość reagowania na bieżąco, aby koszty były jak najniższe.

Stała cena energii

Podpisana w ubiegłym roku korzystna umowa z ENEA SA gwarantuje świnoujskiemu samorządowi stałą cenę energii elektrycznej do końca 2023 roku. Dotyczy to wszystkich obiektów miejskich z wyłączeniem spółek PEC i ZWiK. Spośród 5230 punktów (lamp) świetlnych, ponad 2 tysiące stanowią energooszczędne LED. Znaczna część ma sterowniki natężenia oświetlenia, dzięki którym po godzinie 23.00, gdy ruch na ulicach jest już niewielki, natężenie to jest automatycznie zmniejszane nawet o 30 procent. Reduktory mocy zamontowane są także przy nowoczesnym oświetleniu sodowym w ścisłym centrum miasta i w dzielnicy nadmorskiej, które obniżają pobór prądu w nocy o ok. 30 procent w sposób niewidoczny dla ludzkiego oka. Samorząd ma też możliwość wyłączania co drugiej lub trzeciej lampy na wielu ulicach. Niewiele miast w Polsce posiada takie rozwiązania.

– Wszystkie powyższe przykłady potwierdzają, że świnoujski samorząd nie znalazł się pod ścianą i musi szukać oszczędności, bo miasto nie ma pieniędzy na energię – podkreśla Barbara Michalska. – Jednak w obecnej sytuacji, podobnie jak robią to inne kraje, miasta czy wreszcie my sami w swoich domach, także jako samorząd musimy racjonalizować wydatki.