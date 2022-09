BookBike w trasie. Pierwsze będzie Świnoujście

Świnoujście będzie pierwszym polskim miastem podczas „BookBike w trasie”, czyli międzynarodowego przejazdu z Danii do Polski rowerem transportowym legendarnej marki Christiania Bikes, który będzie wiózł duńsko-polskie książki. Rower napędzany będzie przez lokalnych ochotników, gości projektu i przedstawicieli partnerów.

– Podczas trasy z duńskiej wyspy Borhnholm do Szczecina, po drodze planowane są przystanki kulturalne. Zainteresowanych inicjatywą zapraszamy we wtorek 27 września o godz. 14 przed budynek Urzędu Miasta, gdzie władze Świnoujścia przywitają „BookBike w trasie” – informuje Jarosław Jaz, rzecznik prasowy prezydenta Świnoujścia. – Na miejscu organizatorzy udzielą wszelkich informacji o projekcie, którego celem jest upowszechnianie literatury w nowy, mobilny sposób. O godz. 17 w ramach „BookBike w trasie” zapraszamy do Biblioteki Miejskiej na spotkanie autorskie z Bogumiłą Sochańską, tłumaczką baśni i wierszy Hansa Christiana Andersena.

Pomysłodawcami projektu są Józefina Jarmużewska i Jacob Dammas, polsko-duński kreatywny duet.

(reg)